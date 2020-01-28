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За разумным использованием денег из маткапитала следит специальная комиссия в Бердске

19:15 28.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В нее входят полицейские, представители ПФ и органов опеки, чиновники. Состав комиссии изменился. Изменились и условия получения средств на рождение детей.

За разумным использованием денег из маткапитала следит специальная комиссия в Бердске
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Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
За разумным использованием денег из маткапитала следит специальная комиссия в Бердске

За разумным использованием денег из маткапитала следит специальная комиссия в БердскеРожденные с 2012 по 2017 года дети получат пособие от Путина в 2020 году с 3 до 7 лет в России. И в БердскеЕщё 26 новостей

Утвержден новый состав комиссии по использования материнского капитала в Бердске. Список менялся в 2013-м и 2018 годах, но к 2020-у устарел. Соответствующее постановление подписал мэр Бердска Евгений Шестернин «в целях повышения эффективности деятельности межведомственной комиссии и приведения в соответствие кадровым изменениям».

Состав межведомственной комиссии по использованию средств материнского (семейного) капитала на территории Бердска

Носов Сергей Анатольевич — заместитель главы администрации (по социальной политике), председатель комиссии;

Янина Маргарита Анатольевна — начальник отдела трудовых отношений администрации, заместитель председателя комиссии;

Устюжанина Олеся Павловна — главный эксперт отдела трудовых отношений администрации, секретарь комиссии;

Богомолова Марина Владимировна — старший инспектор отдела по вопросам миграции, капитан полиции, отдела министерства внутренних дел России по городу Бердску (по согласованию);

Жилина Наталья Викторовна — консультант отдела опеки и попечительства администрации города Бердска;

Кусова Татьяна Юрьевна — заместитель начальника управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Бердске (по согласованию);

Матвеева Юлия Васильевна — заместитель начальника управления градостроительства — начальник отдела территориального планирования, агломерации и городского дизайна;

Мироненко Марина Владимировна — главный специалист-эксперт Бердского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области (по согласованию);

Соколов Владимир Васильевич — начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Бердску (по согласованию).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в послании Федеральному собранию 15 января Владимир Путин озвучил новшества, которые ждут получателей материнского капитала — деньги за первенца и второго ребенка, продление действия программы до 2026 году и расширение способов использования денег маткапитала. По предварительно информации, документы на маткапитал на первого ребенка будут оформлять с 15 апреля 2020 года.

— Документы на материнский капитал на первого ребенка мы пока не принимаем. Закона нет, а без него нет разъяснений, как будут происходить начисления. Уже понятно, что этот закон коснется всех мамочек, родивших первенца с 2020 года. По нашим данным, в Бердске каждый год рождается по малышу. Сегодня мы проводим организационную, аналитическую работу. Мы понимаем, что нагрузка на пенсионное отделение будет колоссальная. Думаю, что список документов останется прежним. Зачем усложнять эту систему каким-то дополнительными документами, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского управления Пенсионного фонда Елена Чуль.

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