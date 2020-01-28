28.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

А ну-ка отними: исключили из «Единой России» главу Чувашии за барские замашки

19:44 28.01.2020 Фото: Кремлин.ру
1

«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — отметил Турчак.

А ну ка отними: исключили из Единой России главу Чувашии за барские замашки
Глава Чувашии заставил прыгать за ключами спасателя. Теперь его исключили из Единой России

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России» решением Президиума Генерального совета Партии. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ER.RU.

Как ранее подчеркнул Турчак, поведение губернатора Чувашии вызвало совершенно заслуженное возмущение. «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — отметил Турчак.

Накануне партийная Комиссия по этике единогласно рекомендовала Президиуму Генсовета исключить Игнатьева за нарушение этических норм. Как отметил ответственный секретарь Комиссии, замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. «Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому мы считаем, что такому человеку не место в наших рядах и на занимаемой должности. Это последовательная работа партии по очищению», — сказал он.

Напомним, ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, где глава Чувашии Михаил Игнатьев пошутил над офицером МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это конец карьеры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

А ну-ка отними: исключили из "Единой России" главу Чувашии за барские замашки
19:44 28-01-2020
А ну-ка отними: исключили из
БердскЗа разумным использованием денег из маткапитала следит специальная комиссия в Бердске
19:15 28-01-2020
За разумным использованием денег из маткапитала следит специальная комиссия в Бердске
Розыск: приставы ищут родителей оставленной на 5 лет девочки в клинике Москвы 1
19:00 28-01-2020
Розыск: приставы ищут родителей оставленной на 5 лет девочки в клинике Москвы
БердскУлицу Комсомольскую стоимостью 1 рубль вносят в реестр муниципального имущества Бердска 1
18:45 28-01-2020
Улицу Комсомольскую стоимостью 1 рубль вносят в реестр муниципального имущества Бердска
Прожиточный минимум сократил до 10 609 рублей из-за картошки Минфин
18:30 28-01-2020
Прожиточный минимум сократил до 10 609 рублей из-за картошки Минфин
Рекордно снизилась доля малого бизнеса в экономике России 1
18:15 28-01-2020
Рекордно снизилась доля малого бизнеса в экономике России
БердскТяжкие телесные: Задержали избившего мужчину преступника полицейские в Бердске
18:00 28-01-2020
Тяжкие телесные: Задержали избившего мужчину преступника полицейские в Бердске
Тревога: самолёт со сломанными закрылками возвращается в аэропорт «Толмачево»
17:57 28-01-2020
Тревога: самолёт со сломанными закрылками возвращается в аэропорт «Толмачево»
Законной признали пенсию в 200 тысяч рублей экс-губернатору Омской области 3
17:45 28-01-2020
Законной признали пенсию в 200 тысяч рублей экс-губернатору Омской области
3-летний мальчик и его годовалый брат заживо сгорели в пожаре в Ставрополье
17:30 28-01-2020
3-летний мальчик и его годовалый брат заживо сгорели в пожаре в Ставрополье