А ну-ка отними: исключили из «Единой России» главу Чувашии за барские замашки

«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — отметил Турчак.

Глава Чувашии заставил прыгать за ключами спасателя. Теперь его исключили из Единой России

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России» решением Президиума Генерального совета Партии. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ER.RU.

Как ранее подчеркнул Турчак, поведение губернатора Чувашии вызвало совершенно заслуженное возмущение. «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — отметил Турчак.

Накануне партийная Комиссия по этике единогласно рекомендовала Президиуму Генсовета исключить Игнатьева за нарушение этических норм. Как отметил ответственный секретарь Комиссии, замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. «Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому мы считаем, что такому человеку не место в наших рядах и на занимаемой должности. Это последовательная работа партии по очищению», — сказал он.

Напомним, ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, где глава Чувашии Михаил Игнатьев пошутил над офицером МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.