За гибель 9-летней девочки на замороженной стройке судят директора компании «ЗСМ 7» в Новосибирске

Школьница упала с высоты третьего этажа недостроенного здания на бетонное перекрытие подвального помещения и разбилась насмерть. Доступ на стройку глава ООО не закрыл. За смерть ребенка ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело о смерти ребенка на стройке передано в суд

В Новосибирске перед судом предстанет руководитель общества, обвиняемый в смерти ребенка на недостроенном объекте, сообщили во вторник, 28 января, в прокуратуре Новосибирской области.

Заместитель прокурора Ленинского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Завод строительных материалов 7». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушений правил безопасности при ведении строительных работы, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, злоумышленник не обеспечил надлежащее производство работ по консервации незавершенного строительством объекта по ул. Волховская, 33А, что повлекло смерть несовершеннолетней.

9-летняя школьница 28 мая 2019 года упала с высоты третьего этажа недостроенного здания на бетонное перекрытие подвального помещения, получив несовместимые с жизнью повреждения.

Санкция ч.2 ст. 216 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за смерть 9-летней девочки на замороженной стройке на 300 тыс. рублей оштрафовала застройщика прокуратура Новосибирска еще в августе прошлого года.

Проверка установила, что строительство на объекте не ведется, однако вопреки законодательству на строительной площадке частично отсутствовало ограждение, объект не законсервирован. Дети свободно прошли. Девочка упала с 3 этажа и разбилась.

Установлено, что этот объект незавершенного строительства принадлежит ООО «ЗСМ 7». Земельный участок судом признан собственностью жителей многоквартирного дома № 33А по ул. Волховская (ТСН «Волховская»).

Между ТСН «Волховская» и ООО «ЗСМ 7» в 2018 году заключен договор аренды земли, согласно которому общество принимает во владение и пользование часть земельного участка по ул. Волховская.

По представлению прокуратуры нарушения были устранены, а общество привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение требований в области строительства) в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

В ходе настоящей проверки установлено, что территория «недостоя» и сам объект не законсервированы, поэтому в прокуратуре рассматривается вопрос о понуждении ООО «ЗСМ 7» в судебном порядке произвести консервацию объекта капитального строительства.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).