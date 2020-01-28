В рубрику «Сообщи свою новость» написал Юрий:
— Сегодня, 28.01.20 г. около 11.00 поставил машину на парковку в пер. Промышленный, напротив магазина «Армада» (двери), стояло всего 3-4 машины, мужчина с машины торговал мёдом, через машину встал рядом с ним. Сбегал в магазин «Светофор», отсутствовал минут 15. Когда вернулся обнаружил, что переднее левое колесо прорезано и машина стоит на диске. Продавец мёда пояснил в беседе, что подошёл какой-то парень лет 30, наклонился над колесом, потом быстро ушёл в сторону промзоны. Я никого не подрезал, ни с кем не конфликтовал! Что вообще в Бердске происходит?
Порезали колесо автомобиля за 15 минут отсутствия у магазина «Светофор»
Я никого не подрезал, ни с кем не конфликтовал! Что вообще в Бердске происходит?
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Юрий:
Спасибо за ваш голос
Аноним, 28 января 2020 22:18
Ничего особенного. Рядом магазин шин. Это многое объясняет. Один чувак в 90ые так целую машину лобовых стекол продал.
Аноним, 28 января 2020 22:20
Это происходит потому ,что человек человеку не друг или товарищ ,как в СССР,а как волки с стаде -урвать,нагадить,нахамить или еще хуже убить. Общество деградирует-наркота и снюсы дети уже в школе пробуют ,а то подсаживаются ,такого не было в СССР.
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