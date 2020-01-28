Порезали колесо автомобиля за 15 минут отсутствия у магазина «Светофор»

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Юрий:

— Сегодня, 28.01.20 г. около 11.00 поставил машину на парковку в пер. Промышленный, напротив магазина «Армада» (двери), стояло всего 3-4 машины, мужчина с машины торговал мёдом, через машину встал рядом с ним. Сбегал в магазин «Светофор», отсутствовал минут 15. Когда вернулся обнаружил, что переднее левое колесо прорезано и машина стоит на диске. Продавец мёда пояснил в беседе, что подошёл какой-то парень лет 30, наклонился над колесом, потом быстро ушёл в сторону промзоны. Я никого не подрезал, ни с кем не конфликтовал! Что вообще в Бердске происходит?