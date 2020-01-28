В Кремле сочли оскорбительными слова Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что такая позиция лидера Украины «вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами».

Зеленский перевирает историю

Кремль считает слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что СССР был причастен к развязыванию Второй мировой войны, ошибочными и оскорбительными для памяти десятков миллионов людей, в том числе украинцев. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма», — сказал Песков.

Он выразил уверенность, что такая позиция Зеленского «вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами», передает ТАСС.

«Поэтому мы не приемлем это заявление, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов», — подчеркнул представитель Кремля.

Он не стал говорить о том, как это заявление Зеленского может сказаться на отношениях Москвы и Киева. «Несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах глав двух государств, отношения [России и Украины] еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению», — сказал Песков.

Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. Трансляцию брифинга вел телеканал Newsone, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил Зеленский. По его словам, Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».

Говоря об освобождении советскими войсками лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим), президент избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.