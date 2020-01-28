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Особая жестокость: Облил бензином и поджег продавщицу в магазине ее приятель в Пермском крае

21:35 28.01.2020 Фото: СКР
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С тяжелыми ожогами 35% поверхности тела потерпевшая лежит в реанимации. Сотрудники магазина смогли потушить человеческий факел. Что заставило мужчину пойти на такие зверства, пока неизвестно. Но его задержали.

Особая жестокость: Облил бензином и поджег продавщицу в магазине ее приятель в Пермском крае
Следственный комитет готовится предъявить задержанному обвинение в зверском преступлении

В городе Соликамске задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство женщины с особой жестокостью. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Пермскому краю сегодня, 28 января.

Следователем следственного отдела по Соликамску краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего жителя города, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

-По данным следствия, вечером 27 января 2020 года в городе Соликамске подозреваемый пришел в магазин, где работала его знакомая. Во время разговора с ней подозреваемый облил потерпевшую бензином и поджёг, после чего скрылся из магазина. Находившаяся там же коллега потерпевшей, потушила пламя огнетушителем, и вызвала скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами, — рассказали подробности в СК.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе мотива, сбор и закрепление доказательственной базы. О причинах такого зверского поступка пока не сообщается.

Женщина, которую подожгли в магазине в Соликамске, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве Пермского края.

«Состояние женщины тяжелое, сейчас она находится в реанимации краевой больницы имени Вагнера в городе Березники. Женщина получила ожоги 35 процентов тела», — рассказали в больнице.

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