Убийство мужа за 400 тыс. рублей заказала депутат в Самарской области. ФСБ сняло на видео передачу аванса

По версии следствия, депутат хотела завладеть совместным имуществом и деньгами своего супруга. Заказчицу задержала ФСБ в кафе во время передачи денег «киллеру» Диме, в качестве которого выступил оперативник.

Женщин задержали с поличным с деньгами

Следователи Самарской области по материалам регионального Управления ФСБ возбудили уголовное дело в отношении двух жительниц губернии. 44-летняя женщина – депутат Чапаевского парламента 6 созыва и ее 40-летняя знакомая подозреваются в попытке организовать убийство. Об этом сегодня, 28 января, сообщили в СК.

По версии следствия, депутат хотела завладеть совместным имуществом и деньгами своего супруга. Для этого она совместно со знакомой за 400 тысяч рублей нашла человека, который согласился физически устранить мужа. 20 января 2020 года в кафе женщины провели переговоры с мужчиной, который представился «Дмитрием». Дима согласился на убийство, получив необходимую информацию о всех маршрутах перемещения супруга, его расписании и привычках.

Однако «киллером» оказался сотрудник правоохранительных органов, который вышел на связь с женщинами в рамках оперативного эксперимента. 27 января 2020 года он получил от женщин аванс — 200 тысяч, после чего предполагаемых заказчиц несостоявшегося убийства задержали сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области.

В ходе допроса женщины воспользовались правом подозреваемого и отказались от дачи показаний, в ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия.