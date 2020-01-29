Оригами помогло победить последствия инсульта и инвалидность педагогу из Бердска

В 2013 году у Ольги Смотровой случился инсульт. На третьей группе инвалидности она занялась оригами. Через год ее сняли. Бердчанка проводит мастер-классы для детей и взрослых, сочиняет и поет песни под гитару.

Ольга Смотрова проводит мастер-классы для детей и взрослых, сочиняет и поет песни под гитару

Пальцы, бумага, немного волшебства. 67-летняя Ольга Смотрова 7 лет занимается оригами. Поделок за годы собралось сотни. Лебеди, снеговики,журавлики предстали на суд зрителей на выставке «Белый журавлик» в музее истории Бердского радиозавода.

— Бумажная тема меня интересовала давно как художника-оформителя. Освоив бумагопластику, я подумала освоить оригами. Но открывала книгу и закрывала. Страшно было смотреть на сложные схемы. И тут ребята в оздоровительном лагере «Юбилейном», где я работала педагогом дополнительного образования, попросили меня научить делать оригами. Сначала у меня скрипел мозг, я буквально плакала над схемами. Потом у меня открылись порталы, я стала понимать это удивительное искусство, — призналась педагог дополнительного образования Ольга Анатольевна.

Оригами помогло победить инвалидность

Оригами — древнее искусство, начало берет в Китае, потом перешло в Японию и распространилась по всему миру. Японцы могут из квадрата сделать 4000 фигур.Раньше оригами занимались служители культа, потом императорские особы. Сейчас оно доступно каждому. Бердчанке близко оригами и потому-что она родилась в Китае. Первая поделка шар-кусудама. Сейчас в ее копилке более 200 работ.

— Оригами помогло победить инвалидность. В 2013 году у меня был инсульт. Мне дали третью группу инвалидности, пророча вторую. Находясь на инвалидности я занялась оригами. И через год инвалидность сняли, — поведала мастерица.

В коробочке санбо древние японцы делали подношения виде рыбы, овощей своим божествам. Мастер оригами приготовила конфеты, которыми угостились дети и взрослые.

На выставке представлен фрагмент, где написано, что одно из первых упоминаний об оригами в отечественной литературе значится в черновике Льва Толстого, написанного им при подготовке статьи «Что такое искусство». Там он пишет:

«Нынешней зимой одна мама научила меня делать из бумаги, складывая и выворачивая ее известным образом, петушков, которые, когда их дергаешь за хвост, махают крыльями. Выдумка эта от Японии. Я много раз делал этих петушков детям, и не только дети, но всегда присутствующие большие, не знавшие этих петушков, все улыбались и радовались».

Человек с чистой душой и добрым сердцем способен стать мастером оригами

— Оригами нужно заниматься в любом возрасте. В 5 и 90 лет. Оно гармонизирует правое и левое полушарие, человек становится настоящим. Когда у нас состояние безмыслия — саттори, человек в состоянии эйфории — здесь и сейчас. Не в прошлом и не в будущем,а наслаждается каждой минутой сегодняшнего дня, — рассуждает героиня рубрики «Профессионалы XXI века».

Художница проводит мастер-классы для детей и взрослых,ведет кружок «Бумажная сказка» в оздоровительных лагерях Бердска и Новосибирска, сочиняет и поет песни под гитару. Участник бардовских фестивалей спела песню про журавлика, сорвав аплодисменты больших и маленьких зрителей. Каждый посетитель выставки получил в подарок белого журавлика, машущего крылышками, как символ добра удачи и благополучия.

— Искусство создавать из обычной бумаги бабочек, лисят и журавликов кажется мне волшебством. Только человек с чистой душой и добрым сердцем способен стать мастером оригами. Ольга Смотрова создает вокруг себя пространство, где царит добро и гармония, — призналась посетительница выставки Елена.

Творец из Бердска мечтает создать шикарное платье из бумаги.

Выставка продлиться до 29 февраля.



Автор видео Елена Белоусова