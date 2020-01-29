Рожденные с 2012 по 2017 года дети получат пособие от Путина в 2020 году с 3 до 7 лет в России. И в Бердске

На момент получения пособия, то есть с 1 января 2020 года, ребенку должно исполнится три года, но не должно быть больше 7 лет и 12 месяцев.

На новое пособие могут рассчитывать семьи с детьми с 3 до 7 лет

Порядка 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70-80% из них — это семьи с детьми, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что в этой связи было введено федеральное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с 1 января 2020 года.

— К сожалению, после того, как ребенок переходит в возраст трех лет, средний размер пособия составляет 349 рублей, и семья попадает в категорию бедных, — добавила она.

Вице-премьер отметила, что сегодня перед правительством и регионами стоит сложная задача. В 85 регионах страны должны быть пересмотрены документы, которые устанавливают размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от трех до семи лет.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума. В Новосибирской области эта сумма равна 5849 рублей.

Но вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск» не иссякают. Мамы и папы интересуются: когда и где можно получить пособие в Бердске? А главное, дети какого возраста попадают под пособие Путина.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в министерстве труда и социальной защиты Новосибирской области сегодня, 28 января, нового закона еще нет. Поэтому однозначно сказать о том, куда нести документы и какие семьи имеют право его получать, пока что невозможно. Однако на некоторые вопросы россиян уже можно ответить с полной уверенностью. Итак:

Дети какого года рождения могут рассчитывать на пособие с 3 до 7 лет включительно:

Теоретически, под это пособие попадают дети, рожденные после в 2012 году. Чтобы получить пособие, ребенку уже должно исполнится 3 года, но должно быть не более 7 лет 12 месяцев. То есть крайний срок рождения ребенка должен быть — 2017 год.

Какая сумма пособия будет назначаться на одного ребенка в Новосибирской области?

В этом году размер пособия составит половину прожиточного минимума установленного на ребенка в каждом регионе. Так, в 3 квартале 2019 года в Новосибирской области прожиточный минимум на ребенка составил 11 698 рублей. То есть малоимущие семьи могут рассчитывать на 5849 рублей ежемесячно на каждого ребенка. А в следующем году, возможно, пособие вырастит до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Когда закон вступит в силу?

Закон вступит в силу в 2020 году, как только он будет создан. И этот закон будет иметь обратную силу. Если, например, он вступил в силу с 1 июля 2020 года, то все семьи, имеющие право на пособие по уходу за ребенком будут его получать. Предположительно, ведомство, осуществляющее выплату, исчислит платеж за предыдущие 6 месяцев. То есть, 1 июля семья с одним ребенком в возрасте от 3 до 8 лет сможет получить 35 094 рубля.

Что значит малоимущая семья?

Малоимущие – это одиноко проживающие граждане или семьи, у которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, утвержденного в данном субъекте РФ. Прожиточный минимум отличается от региона к региону. В Новосибирской области в 3 квартале 2019 года он составлял для трудоспособных лиц 12 216 рублей, для пенсионеров – 9 247 рублей, для детей – 11 698 рублей.

Малоимущей может быть признана любая семья – как полная, так и неполная, с детьми или без них, а также отдельные одиноко проживающие граждане. Для того, чтобы гражданин был признан малоимущим, он должен проживать отдельно, самостоятельно вести хозяйство, не иметь прописанных по одному адресу с ним родственников, иметь личный доход по всем видам ниже прожиточного минимума.

Важно, что малоимущей не может быть признана семья, в которой проживает человек, который может работать, но не трудоустроенный и не состоящий на учете в службе занятости населения. При расчете совокупного дохода на каждого члена семьи учитываются доходы, полученные в течение трех месяцев, предшествующих обращению за социальной помощью. К доходам относят все денежные поступления, в том числе заработную плату, стипендии, доходы от имущества, например, при сдаче в аренду недвижимости, другие вознаграждения, доходы от ценных бумаг, социальные выплаты.

Какой официальный доход нужно иметь, чтобы считаться малоимущей семьей?

Малоимущей семьей считается та семья, в которой общий доход не превышает одного прожиточного минимума на человека в семье. Прожиточный минимум в Новосибирской области сегодня — для трудоспособных лиц 12 216 рублей, для пенсионеров – 9 247 рублей, для детей – 11 698 рублей. То есть официальный доход одной семьи, где оба родителя работают и есть двое детей, должен составлять 47 828 рублей в месяц. Если ваш доход ниже этой суммы, то вы можете смело считаться малоимущей семьей и рассчитывать на пособие для ребенка от Путина с 3 до 8 лет.

За какой период нужно предоставить справки о доходах?

Как заявил Владимир Путин, все документы нужно будет предоставить до 31 декабря 2020 года. Только в этом случае ведомство, отвечающее за пособие, сможет выплатить вам пособие за весь 2020 год. То есть с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года Но нужно учитывать, что 31 декабря — предпраздничный, а значит сокращенный рабочий день.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, чтобы получать такую выплату, сказал президент, гражданам будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход через портал Госуслуг. Он обратил внимание чиновников, что это процедуру нужно сделать максимально удобной и простой для граждан. Чтобы россияне могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы.

Все о материнском капитале на первого ребенка

Кроме того, с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 000 рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 000 рублей ее ипотечного кредита. Важное условие — ребенок должен будет рожден после 1 января 2020 года.

Президент России Владимир Путин подписал поручения по исполнению послания Федеральному собранию. Документ опубликован на сайте Кремля. Владимир путин поручил продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года и обеспечить ежегодную индексацию выплат. Общая сумма маткапитала при рождении второго и последующих детей с 1 января 2020 года составит 616 617 руб.

Также он поручил предоставить право на получение маткапитала семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Его размер должен составить 466 617 руб. В случае рождения второго ребенка выплата должна быть увеличена на 150 000 руб.

Кроме этого, Путин анонсировал предоставление средств материнского семейного капитала в размере 616 617 рублей при рождении или усыновлении начиная с 1 января 2020 года второго ребёнка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло.

Срок реализации документа — 15 апреля 2020 года.

По подсчетам правительства, расходы на программу маткапитала в 2020 году необходимо будет увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. Всего на выплату маткапитала в этом году потратят более 436 млрд руб.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 000 рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 000 рублей ее ипотечного кредита. Важное условие — ребенок должен будет рожден после 1 января 2020 года.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий и будет держать вас в курсе о том, куда и когда, с каким пакетом документов вы можете обращаться за новым пособием для детей в России.