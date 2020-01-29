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Рожденные с 2012 по 2017 года дети получат пособие от Путина в 2020 году с 3 до 7 лет в России. И в Бердске

20:15 29.01.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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На момент получения пособия, то есть с 1 января 2020 года, ребенку должно исполнится три года, но не должно быть больше 7 лет и 12 месяцев.

Рожденные с 2012 по 2017 года дети получат пособие от Путина в 2020 году с 3 до 7 лет в России. И в Бердске
На новое пособие могут рассчитывать семьи с детьми с 3 до 7 лет
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Рожденные с 2012 по 2017 года дети получат пособие от Путина в 2020 году с 3 до 7 лет в России. И в Бердске

Рожденные с 2012 по 2017 года дети получат пособие от Путина в 2020 году с 3 до 7 лет в России. И в БердскеВсе льготы многодетным семьям в 2020 годуЕщё 28 новостей

Порядка 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70-80% из них — это семьи с детьми, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что в этой связи было введено федеральное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с 1 января 2020 года.

— К сожалению, после того, как ребенок переходит в возраст трех лет, средний размер пособия составляет 349 рублей, и семья попадает в категорию бедных, — добавила она.

Вице-премьер отметила, что сегодня перед правительством и регионами стоит сложная задача. В 85 регионах страны должны быть пересмотрены документы, которые устанавливают размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от трех до семи лет.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума. В Новосибирской области эта сумма равна 5849 рублей.

Но вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск» не иссякают. Мамы и папы интересуются: когда и где можно получить пособие в Бердске? А главное, дети какого возраста попадают под пособие Путина.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в министерстве труда и социальной защиты Новосибирской области сегодня, 28 января, нового закона еще нет. Поэтому однозначно сказать о том, куда нести документы и какие семьи имеют право его получать, пока что невозможно. Однако на некоторые вопросы россиян уже можно ответить с полной уверенностью. Итак:

Дети какого года рождения могут рассчитывать на пособие с 3 до 7 лет включительно:

Теоретически, под это пособие попадают дети, рожденные после в 2012 году. Чтобы получить пособие, ребенку уже должно исполнится 3 года, но должно быть не более 7 лет 12 месяцев. То есть крайний срок рождения ребенка должен быть — 2017 год.

Какая сумма пособия будет назначаться на одного ребенка в Новосибирской области?

В этом году размер пособия составит половину прожиточного минимума установленного на ребенка в каждом регионе. Так, в 3 квартале 2019 года в Новосибирской области прожиточный минимум на ребенка составил 11 698 рублей. То есть малоимущие семьи могут рассчитывать на 5849 рублей ежемесячно на каждого ребенка. А в следующем году, возможно, пособие вырастит до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Когда закон вступит в силу?

Закон вступит в силу в 2020 году, как только он будет создан. И этот закон будет иметь обратную силу. Если, например, он вступил в силу с 1 июля 2020 года, то все семьи, имеющие право на пособие по уходу за ребенком будут его получать. Предположительно, ведомство, осуществляющее выплату, исчислит платеж за предыдущие 6 месяцев. То есть, 1 июля семья с одним ребенком в возрасте от 3 до 8 лет сможет получить 35 094 рубля.

Что значит малоимущая семья?

Малоимущие – это одиноко проживающие граждане или семьи, у которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, утвержденного в данном субъекте РФ. Прожиточный минимум отличается от региона к региону. В Новосибирской области в 3 квартале 2019 года он составлял для трудоспособных лиц 12 216 рублей, для пенсионеров – 9 247 рублей, для детей – 11 698 рублей.

Малоимущей может быть признана любая семья – как полная, так и неполная, с детьми или без них, а также отдельные одиноко проживающие граждане. Для того, чтобы гражданин был признан малоимущим, он должен проживать отдельно, самостоятельно вести хозяйство, не иметь прописанных по одному адресу с ним родственников, иметь личный доход по всем видам ниже прожиточного минимума.

Важно, что малоимущей не может быть признана семья, в которой проживает человек, который может работать, но не трудоустроенный и не состоящий на учете в службе занятости населения. При расчете совокупного дохода на каждого члена семьи учитываются доходы, полученные в течение трех месяцев, предшествующих обращению за социальной помощью. К доходам относят все денежные поступления, в том числе заработную плату, стипендии, доходы от имущества, например, при сдаче в аренду недвижимости, другие вознаграждения, доходы от ценных бумаг, социальные выплаты.

Какой официальный доход нужно иметь, чтобы считаться малоимущей семьей?

Малоимущей семьей считается та семья, в которой общий доход не превышает одного прожиточного минимума на человека в семье. Прожиточный минимум в Новосибирской области сегодня — для трудоспособных лиц 12 216 рублей, для пенсионеров – 9 247 рублей, для детей – 11 698 рублей. То есть официальный доход одной семьи, где оба родителя работают и есть двое детей, должен составлять 47 828 рублей в месяц. Если ваш доход ниже этой суммы, то вы можете смело считаться малоимущей семьей и рассчитывать на пособие для ребенка от Путина с 3 до 8 лет.

За какой период нужно предоставить справки о доходах?

Как заявил Владимир Путин, все документы нужно будет предоставить до 31 декабря 2020 года. Только в этом случае ведомство, отвечающее за пособие, сможет выплатить вам пособие за весь 2020 год. То есть с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года Но нужно учитывать, что 31 декабря — предпраздничный, а значит сокращенный рабочий день.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, чтобы получать такую выплату, сказал президент, гражданам будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход через портал Госуслуг. Он обратил внимание чиновников, что это процедуру нужно сделать максимально удобной и простой для граждан. Чтобы россияне могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы.

Все о материнском капитале на первого ребенка

Кроме того, с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 000 рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 000 рублей ее ипотечного кредита. Важное условие — ребенок должен будет рожден после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин подписал поручения по исполнению послания Федеральному собранию. Документ опубликован на сайте Кремля. Владимир путин поручил продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года и обеспечить ежегодную индексацию выплат. Общая сумма маткапитала при рождении второго и последующих детей с 1 января 2020 года составит 616 617 руб.

Также он поручил предоставить право на получение маткапитала семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Его размер должен составить 466 617 руб. В случае рождения второго ребенка выплата должна быть увеличена на 150 000 руб.

Кроме этого, Путин анонсировал предоставление средств материнского семейного капитала в размере 616 617 рублей при рождении или усыновлении начиная с 1 января 2020 года второго ребёнка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло.

Срок реализации документа — 15 апреля 2020 года.

По подсчетам правительства, расходы на программу маткапитала в 2020 году необходимо будет увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. Всего на выплату маткапитала в этом году потратят более 436 млрд руб.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 000 рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 000 рублей ее ипотечного кредита. Важное условие — ребенок должен будет рожден после 1 января 2020 года.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий и будет держать вас в курсе о том, куда и когда, с каким пакетом документов вы можете обращаться за новым пособием для детей в России.

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От редакции

Все понятно?

Аноним, 28 января 2020 15:27
А дети ражденые в 2017 году которым ещё нету трех лет получается не поподают под пособия с 1,5 до 3 лет закон есть а выплачивать будут только детям которые рожденые с 2018 года
Алена, 28 января 2020 17:42
если ребенок в августе 2018 родился , 3 года ей будет в августе 2021 , то в 2021 я смогу оформить это пособие интересно с 3-7 лет потом
Аноним, 28 января 2020 23:27
НВР:
Скажите пожалуйста, если муж оформлен в ПФР по уходу за престарелым, жена домохозяйка с тремя детьми возраст которых 3 года,5 лет, 6 лет, могут ли они расчистить на пособие от 3 до 7 лет?
Светлана, 28 января 2020 23:37
А на что жить маме-одиночке,у которой ребенок родился в 2017 году, которому нет 3 лет, на работу выйти еще не может, тк ребенок, который начал посещать дет. сад - часто болеет, неделю ходит, три дома. На пособие матери одиночки- 600руб. и 50 с работы? Это совокупный доход в месяц в пределах 700 руб. Это нищета! Что для таких детей???? До 3 лет еще почти год ждать!!! Эти дети,рожденные в 2017 -не дети???
Железный Человек, 29 января 2020 00:09
На алименты или на то чем думала когда рожает ребенка.
Пособие, 29 января 2020 15:56
Новое пособие предназначено для детей рождённых в период с 2012 по 2017 год и только для малоимущих, читайте внимательно тексты и обращайтесь в социальных.защииу
Наталья, 28 января 2020 23:53
Здравствуйте у меня четвера детей я многодетная и малоимущая 1ребенок у меня только с 2019года когда нам исполниться 3года я могу оформить с3до7лет или нет
Юлия, 29 января 2020 03:07
У меня дети родились в 2006 году,закон о материнском капитале вступил в силу в 2007. Почему забывают о детях рождённых раньше 2007?никакие пособия для них не предусмотрены, кроме 100руб.они ни в чем не нуждаются?
Джес, 29 января 2020 07:19
А дети, рождённые в 2019 году чем провинились?
Аноним, 29 января 2020 16:09
Только дети рождённые в период с 2012 по 2017 год, все же доходчиво написано
Ирина, 29 января 2020 16:52
Причем дети 2012 ,я малоимущая мать одиночка и не чего мне не положенно ребенок конец 2012
Алена, 29 января 2020 18:37
"Чтобы получить пособие, ребенку уже должно исполнится 3 года, но должно быть не более 7 лет 12 месяцев. То есть крайний срок рождения ребенка должен быть — 2017 год." Скорее всего подразумевается, что детки с 12 по 17 года сейчас могут уже получать, позднее кто родился им еще не исполнилось три, я так поняла.
Гита, 29 января 2020 12:53
Неужели хоть одна справидливость нам 5 лет и мы попадаем. Я мать одиночка отец отказ прочерк одна 440р.в мес. За двоих детей несовершенолетних.
Тишина, 29 января 2020 15:21
Ничего не поняла(( Одна! ЗП 33000, двое детей. Я малоимущая или нет))?
Аноним, 29 января 2020 16:45
Если живете отдельно от родственников, то да.
Аноним, 29 января 2020 15:33
Уши развесили, нашли кому верить, закон еще не вышел и не выйдет.

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