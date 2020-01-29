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Красота / Общество

Как использовать сухой шампунь и зачем он нужен

15:52 29.01.2020 Фото: pixabay.com
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Сухой шампунь подходит не только для того, чтобы за короткое время привести в порядок волосы. Он еще и выполняет функцию стайлинга: приподнимает корни и придает прическе дополнительный объем.

Как использовать сухой шампунь и зачем он нужен
Если ты действительно мыла волосы неделю назад, увы, шампунь не справится со своей задачей

Можно ли помыть волосы без воды? Многие ответят, что нет. Однако, beauty — индустрия не стоит на месте и предлагает попробовать невероятно удобное средство для волос — сухой шампунь! Он хорош тем, что в любой экстренной ситуации быстро придаст волосам свежесть и чистоту!

Когда мы говорим «шампунь», то подразумеваем «очищение». Но не в случае с dry shampoo. Почему? Потому что он не очищает в привычном смысле слова, а временно помогает удалить с поверхности волос жир и загрязнения, создавая ощущение чистоты и свежести. Это своего рода такая палочка-выручалочка, которая способна «взбодрить» поникшие пряди на один или два дня.

Немного истории

Первый сухой шампунь был разработан специально для ухода за лежачими больными, которые не могли сами за собой ухаживать. Они нуждались в быстром средстве ухода. Его наносили на корни волос, чтобы сохранить свежий вид прически . В состав такого средства входили мука, белая глина, экстракты овсы, кукурузы и риса. Оно имело порошкообразный вид.

Современный продукт представлен в более удобной форме баллончика-спрея. В его состав также входят натуральные крахмалы – рисовый, картофельный, кукурузный, глина и косметическая пудра. Аэрозоль абсорбирует жир с кожи головы, придавая волосам временную чистоту. Однако, если ты действительно мыла волосы неделю назад, увы, шампунь не справится со своей задачей. Он сможет сохранить презентабельный вид волосам максимум с трехдневным загрязнением.

Многофункциональное средство
Да, сухой шампунь подходит не только для того, чтобы за короткое время привести в порядок волосы. Он еще и выполняет функцию стайлинга: приподнимает корни и придает прическе дополнительный объем. Как это сделать? Распыли средство на корни и расческой сделай небольшой начес, чтобы волосы выглядели небрежно объемными. Кстати, если у тебя непослушные волосы сухой шампунь без труда поможет их легко уложить в аккуратную прическу.

Основные правила

Пользоваться косметическим продуктом довольно просто. Перед процедурой расчеши волосы, хорошо встряхни баллончик и распыли средство на сухие (!) корни волос с расстояния примерно 15 сантиметров от головы, затем пальцами равномерно распредели пряди по всей длине. После этого подожди несколько минут, а затем приступай к укладке.

Старайся не использовать средство повторно в течение дня. Даже если увидела потрясающий результат все равно не стоит злоупотреблять продуктом. Помни – хорошего понемножку!

Источник: elize.ru

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