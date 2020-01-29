Как использовать сухой шампунь и зачем он нужен

Можно ли помыть волосы без воды? Многие ответят, что нет. Однако, beauty — индустрия не стоит на месте и предлагает попробовать невероятно удобное средство для волос — сухой шампунь! Он хорош тем, что в любой экстренной ситуации быстро придаст волосам свежесть и чистоту!
Когда мы говорим «шампунь», то подразумеваем «очищение». Но не в случае с dry shampoo. Почему? Потому что он не очищает в привычном смысле слова, а временно помогает удалить с поверхности волос жир и загрязнения, создавая ощущение чистоты и свежести. Это своего рода такая палочка-выручалочка, которая способна «взбодрить» поникшие пряди на один или два дня.
Немного истории
Современный продукт представлен в более удобной форме баллончика-спрея. В его состав также входят натуральные крахмалы – рисовый, картофельный, кукурузный, глина и косметическая пудра. Аэрозоль абсорбирует жир с кожи головы, придавая волосам временную чистоту. Однако, если ты действительно мыла волосы неделю назад, увы, шампунь не справится со своей задачей. Он сможет сохранить презентабельный вид волосам максимум с трехдневным загрязнением.
Многофункциональное средство
Да, сухой шампунь подходит не только для того, чтобы за короткое время привести в порядок волосы. Он еще и выполняет функцию стайлинга: приподнимает корни и придает прическе дополнительный объем. Как это сделать? Распыли средство на корни и расческой сделай небольшой начес, чтобы волосы выглядели небрежно объемными. Кстати, если у тебя непослушные волосы сухой шампунь без труда поможет их легко уложить в аккуратную прическу.
Основные правила
Пользоваться косметическим продуктом довольно просто. Перед процедурой расчеши волосы, хорошо встряхни баллончик и распыли средство на сухие (!) корни волос с расстояния примерно 15 сантиметров от головы, затем пальцами равномерно распредели пряди по всей длине. После этого подожди несколько минут, а затем приступай к укладке.
Старайся не использовать средство повторно в течение дня. Даже если увидела потрясающий результат все равно не стоит злоупотреблять продуктом. Помни – хорошего понемножку!
Источник: elize.ru