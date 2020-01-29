Может ли окрашивание навредить плоду во время беременности?

Будущим мамам не стоит использовать краски, включающие аммиак. Они имеют сильный резкий запах и могут стать причиной раздражений. Также не рекомендуется обесцвечивание волос с использованием осветляющих красителей, пудры и иных составов.

Окрашивание волос при беременности, и все последствия, которые с ним связаны, продолжают беспокоить будущих мам

Вы находитесь в счастливом состоянии в ожидании малыша, и желаете сменить оттенок волос, но боитесь, что покраска может причинить вред ребенку? Ваши опасения напрасны, поскольку если серьезно отнестись к процессу окрашивания и выбору краски, можно добиться и впечатляющих результатов в обновлении внешности, и полностью исключить какие-либо риски для будущего малыша.

Актриса Меган Фокс на протяжении всей беременности удивляла поклонников модным окрашиванием волос, проведенным в технике омбре. Это одно из революционных направлений в покраске волос, которые ежегодно предлагают ведущие производители и стилиста. Составы для окрашивания разрабатываются таким образом, чтобы они не причиняли вреда волосам, здоровью, содержали натуральные компоненты.

Вместе с тем, окрашивание волос при беременности, и все последствия, которые с ним связаны, продолжают беспокоить будущих мам. Тема является одной из злободневных на многих женских форумах, и порождает серьезные споры о том, стоит ли использовать промышленные краски или отдать предпочтение натуральных составам таким как хна, какие будут результаты окрашивания, что может произойти, если использовать магазинные краски при беременности и др.

Однако западные звезды уже давно перестали беспокоиться на этот счет. Кейт Уинслет во время беременности не перестала следить за внешностью, и регулярно обновляла платиновый блонд. Даутцен Крез посещала презентации, будучи беременной с красивыми, модными медовыми локонами, а Гвен Стефании, от природы имеющая темный оттенок волос, регулярно окрашивала корни волос.

Знают ли звезды то, что не доступно простым женщинам? Может для них специально разрабатывают красители, которые не вредят будущим детям и не приводят к неожиданным последствиям?

Чтобы найти ответы на интересующие вопросы, мы обратились к Анне Валуевой стилисту салона красоты «Облака Studio». Она рассказала все о том, что может ожидать беременную женщину после покраски волос, а также посоветовала краску, которая может заинтересовать прекрасный пол и свойствами, и составом.

Можно ли беременным женщинам окрашивать волосы, и почему существует мнение о том, что покраска может причинить вред?

Анна Валуева: В этом направлении проведено не одно исследование мировыми учеными. Некоторые эксперты считают, что химические красители приводят к увеличению риска развития онкологии, другие утверждают, что в промышленных красках содержится минимальное количество химических токсинов, поэтому они не могут причинить вреда ни будущей матери, ни плоду.

«Аммиак, ноноксинол, резорцин считаются химически вредными веществами. Если регулярно использовать красители для окрашивания волос, они концентрируются в волосяном стержне, кожном покрове головы. Эксперты рекомендуют избегать контакта с этими веществами. Вместе с тем даже, несмотря на то, что на этот счет нет единого мнения, зачем рисковать, если можно прибегнуть к альтернативному органическому окрашиванию»?

Резорцин – вещество, которое может привести к серьезным ожогам кожи, слизистой глаз. Оно оставляет следы после окрашивания волос на коже, и считается сильным аллергеном и канцерогеном. Резорцин сказывается на синтезе гормонов, поэтому регулярный контакт с веществом может стать причиной нарушения гормонального баланса и привести к полноте, гипотериозу, нарушению фертильности. ЕС причислил вещество к сильным аллергенам.

Пары аммиака относятся с сильным едким щелочам. Регулярное вдыхание аммиака может привести к проблемам с дыхательной системой, поэтому вещество особенно противопоказано людям, страдающим астмой. В ходе окрашивания волос аммиак открывает кутикулу волос, поры кожного покрова, что приводит к быстрому проникновению химических токсинов в организм и может спровоцировать ожоги и аллергическую реакцию.

Ноноксинол относится к токсичным веществам.

На что должна обращать внимание беременная женщина, желающая обновить или изменить цвет волос?

А. В.: Беременность сугубо индивидуальный процесс, а потому и реакции могут отличаться. Некоторые женщины, находящиеся в положении, плохо переносят даже обычные продукты, к которым они привыкли до беременности. В этом состоянии резко обостряется чувствительность кожного покрова, обоняние. Важно, чтобы окрашивание волос не влияло на эти факторы.

«Думая над тем покрасить ли волосы, беременная женщина, должна основываться не только на собственном мнении и ощущениях, но и учитывать рекомендации лечащего доктора. Только врач, наблюдающий за течением беременности и состоянием будущей матери, может учесть все факторы риска – токсикоз, состояние гормонального фона и др. Все это важно, и если у женщины, например, есть гормональные изменения, может быть нарушена структура волосяного стержня, а значит нет уверенности и в хороших результатах окрашивания. Цвет может получиться не таким, какой нужен или стойкость окрашивания может быть низкой».

Какие краски, технологии окрашивания не допускаются при беременности?

А. В.: Будущим мамам не стоит использовать краски, включающие аммиак. Они имеют сильный резкий запах и могут стать причиной раздражений. Также не рекомендуется обесцвечивание волос с использованием осветляющих красителей, пудры и иных составов. Они непосредственно контактируют с кожным покровом и могут вызвать аллергическую реакцию. Даже если при обесцвечивании не будут затрагиваться корни волос, методы окрашивания осветляющими красками, такие мелирование, противопоказаны, поскольку приводят к сильному повреждению волосяного стержня.

«Беременная женщина может сильно испортить волосы при окрашивании, поскольку в таком состоянии, когда плод забирает львиную долю всех полезных микроэлементов, витаминов, волосы становятся слабыми и ломкими. Покраска приводит к еще более губительным последствиям».

Какое окрашивание волос оптимально для беременной женщины?

А. В.: Стоит обратить внимание на технологию Аква-окрашивания. Это новейшая методика покраски волос, предполагающая применение органической краски Organic Color Systems. Она на 95% состоит их натуральных растительных компонентов растительного происхождения, что гарантирует отсутствие неблагоприятных последствий.

В красителе не содержатся токсины – резорцин, аммиак, ноноксинол, а следовательно при окрашивании нет риска появления аллергии, раздражений, ожогов. Краска имеет приятный запах растений, поэтому в процессе процедуры появляется ощущение того, что для волос проводится специальная ухаживающая процедура.

Аква-окрашивание бережного относится к волосам, кожному покрову. Оно позволяет получать хорошие, стойкие результаты, в том числе при закрашивании седины. Однако даже в этом случае перед окрашиванием стоит проконсультироваться с лечащим доктором.

Источник: elize.ru