29.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом

Охранное предприятие «РИК»: Проектирование любых систем безопасности

09:54 29.01.2020 Фото: pxhere.com
0

Охранное предприятие «РИК» — это значит, вы в надежных руках.

Охранное предприятие «РИК»: Проектирование любых систем безопасности
Охранное предприятие «РИК»

Охранное предприятие «РИК»: Проектирование любых систем безопасности

Это процесс моделирования слаботочной системы или технологического процесса, позволяющий провести некую техническую идею до её инженерной модели. Результатом этого процесса является проект, который представляет из себя, как правило, графическую часть (чертежи, схемы) и пояснительную записку (описание назначения системы, функции, технические характеристики и т.д.).

Охранное предприятие «РИК» расположено по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.

Дополнительные телефон: 8 (38341) 24643.

Источник: Раздел «РиК» на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А ваш дом в безопасности?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Загрызли ребенка собаки на Сахалине. Врачи борются за его жизнь прямо в вертолете
11:15 29-01-2020
Загрызли ребенка собаки на Сахалине. Врачи борются за его жизнь прямо в вертолете
131 человек умер от опасного коронавируса в Китае
11:00 29-01-2020
131 человек умер от опасного коронавируса в Китае
Отправляемся за здоровьем в баню
10:55 29-01-2020
Отправляемся за здоровьем в баню
Рецидивист зарезал отца троих детей прямо в палате тубдиспансера в Омске
10:45 29-01-2020
Рецидивист зарезал отца троих детей прямо в палате тубдиспансера в Омске
В новую стоматологию попадают с талончиком?
10:42 29-01-2020
В новую стоматологию попадают с талончиком?
Жуткие подробности убийства беременной девушки в Новосибирске. Убийцу поймали в Омске
10:40 29-01-2020
Жуткие подробности убийства беременной девушки в Новосибирске. Убийцу поймали в Омске
Красная помада: как выбрать и в каких случаях использовать
10:35 29-01-2020
Красная помада: как выбрать и в каких случаях использовать
БердскИсторик Бердска: 30 тысяч человек поженились в блокадном Ленинграде
10:30 29-01-2020
Историк Бердска: 30 тысяч человек поженились в блокадном Ленинграде
«Ростелеком» установил умные счетчики электроэнергии в поселке Старый Искитим
10:25 29-01-2020
«Ростелеком» установил умные счетчики электроэнергии в поселке Старый Искитим
Спала с мальчиками за 100 рублей: ужасы жизни в интернате рассказала выпускница в Бурятии
10:15 29-01-2020
Спала с мальчиками за 100 рублей: ужасы жизни в интернате рассказала выпускница в Бурятии