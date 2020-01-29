Охранное предприятие «РИК» — это значит, вы в надежных руках.

Охранное предприятие «РИК»

Охранное предприятие «РИК»: Проектирование любых систем безопасности

Это процесс моделирования слаботочной системы или технологического процесса, позволяющий провести некую техническую идею до её инженерной модели. Результатом этого процесса является проект, который представляет из себя, как правило, графическую часть (чертежи, схемы) и пояснительную записку (описание назначения системы, функции, технические характеристики и т.д.).

Охранное предприятие «РИК» расположено по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.

Дополнительные телефон: 8 (38341) 24643.

Источник: Раздел «РиК» на сайте Весь Бердск