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Общество / Стиль жизни

Почему мужчина не женится?

14:57 29.01.2020 Фото: pxhere.com
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Почему-то для многих мужчин брак — это ограничения и быт. Стереотипы все так же живут в их «умах», несмотря на то, что за окном 21 век, жизнь меняется, а твоя девушка — не та стремная тетка со сковородкой в одной руке, недовольной гримасой на лице и бигудями.

Почему мужчина не женится?
Если вам плохо, когда вы не женаты, брак ничего не исправит

Как-то раз у меня с моим молодым человеком вспыхнула огромная ссора из ничего. Именно так оно чаще всего и бывает. Вернувшись после 23:59, он упрекал меня в отсутствии ужина. А я, еще раз напоминая ему, как остра на язык, — в отсутствии кольца на безымянном. Потом мы помирились, но вопрос так и остался открытым: почему он на мне не женится?
Возник он не из ниоткуда и не потому, что все мои подружки уже замужем, а одноклассницы родили по второму ребенку. Мы вместе больше двух лет, год живем вместе. А еще у нас собака, что почти что ребенок. Но он все равно даже не заикается о женитьбе. Даже несмотря на то, что многие из его друзей уже давно не холостяки.

Причина в его взглядах или во мне?

Я решила не донимать себя самокопанием, а спросить прямо. Правда, не его, а друзей. Па-пам! Вот она, вся правда, что мужчины думают о женитьбе:

Почему он не женится?

Понимаешь, просто еще совсем рано. Я не все еще в жизни попробовал. Мало путешествовал. Плюс, если свадьба — потом сразу дети. А тогда уже не особо погуляешь.

— так искренне рассказывал мне Антон, что я и сама прониклась, как тяжело и грустно ему будет после вступления в брак.
Почему-то для многих мужчин брак — это ограничения и быт. Стереотипы все так же живут в их «умах», несмотря на то, что за окном 21 век, жизнь меняется, а твоя девушка — не та стремная тетка со сковородкой в одной руке, недовольной гримасой на лице и бигудями.

Я вообще не уверен, что когда-либо женюсь. Мне хорошо и комфортно одному. Я не люблю, когда меня ограничивают и что-то навязывают.

— поделился со мной Костя, который, что интересно, сейчас пребывает в отношениях. Я посмеялась с его самоуверенности и пообещала вспомнить этот разговор на его свадьбе.

По-моему, единственное ограничение брака в том, что здесь строго определено, кто с кем может спать и кого любить. Хотя при взаимном согласии и это необязательно. Ограничения, придирки и недопонимания — это скорее о самих отношениях, а не о браке. Если вам плохо, когда вы не женаты, брак ничего не исправит. А если вам хорошо вместе — то и не испортит. Я искренне верю в это. И каковым же было мое счастье, когда и среди мужчин нашелся тот, кто разделил мое мнение:
Если я встречу подходящую девушку, то обязательно женюсь. Единственное, что хотелось бы до того времени состоятся в финансовом и карьерном плане. Не хочу, чтобы моя семья в чем-то нуждалась.

— говорит Леша.
Говорит, а я в душе плачу от счастья. Остались же настоящие рыцари и в наше время! Такие, что и дом построят, и деревья посадят, и ребенка вырастят. Да еще проследят, чтобы всем было хорошо.

Почему он не женится?

Я не хочу, чтобы при прочтении у вас сложилось мнение, что для автора замужество — это цель всей жизни. Я никогда не стремилась стать чьей-то женой. До момента, пока не встретила его. Я не хочу быть той, кто пилит, занимается только уборкой и выдумыванием новых упреков, я не хочу предъявлять права на другого человека, менять его или его жизнь. Для меня суть замужества в другом — в искреннем признании любимого, что он готов провести с тобой всю жизнь. Несмотря на не всегда удачный борщ, плохие ногти и то, что ты не разделяешь его любовь к Star Wars. Это стремление создавать что-то вместе, это семья.

И вот именно отсюда мое искреннее негодование: почему мужчина не хочет того же? И давайте будем честными, хоть это и больно. Причин всего две: он либо просто мальчик, который еще не наигрался в любовь и ищет приключений, а не обязательств. Либо просто не хочет этого с вами. Занавес.

Источник: hochu.ua

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