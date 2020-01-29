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Бил о бетон головой маленькую кошку на заправке житель Приморья

09:15 29.01.2020 Фото: pixabay.com
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Сейчас котика забрали у живодёра, полиция проводит проверку.

Бил о бетон головой маленькую кошку на заправке житель Приморья
Живодер бил кошку на глазах у изумленных посетителей заправки

Полиция в Приморье проверяет информацию, опубликованную в соцсетях о водителе иномарки, который бил кошку о бетонное основание бензоколонки, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
В соцсетях сообщается, что житель Лесозаводска взял кошку по объявлению и, не сумев поладить с ней в машине, выкинул ее на заправке. Также в соцсетях отмечается, что зверь выжил и находится в удовлетворительном состоянии у предыдущего владельца.

«Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» проводят проверку информации, размещенной в социальных сетях, о жестоком обращении с животным. Опрашиваются очевидцы происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сказал РИА Новости представитель УМВД России по Приморскому краю.

Источник: РИА Новости

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