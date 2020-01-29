Историк Бердска: 30 тысяч человек поженились в блокадном Ленинграде

Голодная смерть унесла жизни около 800 тысяч ленинградцев

27 января в городском доме культуры прошел открытый урок, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он отличался от обычных школьных уроков. На нем присутствовали очевидцы далеких и страшных событий — жители блокадного Ленинграда. Бердское общество блокадников в 2020 году составляет 15 человек, — писал «Курьер. Среда. Бердск».

Блокада Ленинграда стала одной из самых страшных страниц Великой Отечественной войны. За годы блокады погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. По официальным данным, от голода умерло 641 тысяча горожан (это население 6 таких городов, как Бердск), по подсчетам историков, голодная смерть настигла не менее 800 тысяч ленинградцев.

Когда во время бомбежек была уничтожена пищебаза — в городе стало не хватать продуктов питания. В домах отсутствовало тепло и электричество.

С 20 ноября 1941 год в пятый раз сокращается хлебный паек. Рабочие стали получать 250 г хлеба, неработающие, в том числе дети — 125 г хлеба в день. Хлебом это трудно было назвать. Хлеб состоял из 10% воды, 10% целлюлозной муки, 80% суррогатов.

В фойе гостей встречала инсталляция блокадной комнаты. В центре маленькая девочка греет замерзшие ручонки у буржуйки. На окне традиционные для военного времени кресты из бумаги. Благодаря им, во время бомбежки стекла разбиваясь не попадали в комнату. На печке кипятится вода, потому что негде достать керосиновое масло для примуса. Ленинградцы очень бережно относились к книгам и для отопления комнаты их сжигали в последнюю очередь. В топку первым летели паркетные доски.

Самая дорогая вещь в комнате- патефон. Несмотря на все ужасы и голод, люди слушали музыку и по радио сообщения знаменитого Левитана.

— Готовя эту экспозицию, меня потрясла не только способность выживать, мы миллионами лет приспособлены выживать, но при этом сохранять человечность. Инсталляцией мы хотели показать, что люди не оскотинились, не отчаялись и остались людьми. Несмотря на повсеместный голод, дети ходили в школу. В блокаду работало 30 школ, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий историческим отделом Бердского историко-художественного музея Максим Василенко.

Несмотря на голод, холод люди влюблялись и любили. Создавали семьи. Рожали детей.

— Я недавно узнал, что за блокаду, за почти 900 дней зарегистрировано 15 тысяч браков. 30 тысяч человек из 300-тысячного города решили, несмотря на лишения, создать семью. У людей была надежда на освобождение. Не было уныния, тотального разочарования. Театры работали. Блокадники вечерами ходили в кино. Многие фильмы созданные на Алма-Атинской киностудии, куда переехал Ленфильм, впервые были показаны в Ленинграде. Это говорит о высоком уровне духовности и культуры блокадников. Они не только выжили, но и создавали художественные произведения и жили полноценно , — считает историк Бердска.