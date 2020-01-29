Жестоко зарезали депутата Заксобрания и его жену в собственном доме в Ростовской области

Умершие — депутат Заксобрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга Ольга, возбуждено уголовное дело.

Андрей Алабушев погиб от рук неизестного

Сегодня в частном домовладении, расположенном по переулку Западному в городе Зернограде, обнаружены тела депутата законодательного собрания Ростовской области и его супруги с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, у убитых имеются рубленые раны в области головы.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Следственный комитет РФ