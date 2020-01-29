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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

09:08 29.01.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

Покупайте свежий номер газеты Курьер.Среда.Бердск
«Курьер. Среда. Бердск», №2/2020

Сегодня, 29 января, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №2/2020.

В номере вы прочтете:

1. Горы снега поможет вывести из частного сектора мэрия Бердска.

2. Умер участковый полиции Андрей Шатунов.

3. Вышвырнул пассажирку из автобуса водитель 109 маршрута.

4. Экс-начальника УКСа отпустили под домашний арест.

5. Кто придет на площадку Пепсико.

6. Маткапитал на первого ребенка будут выдавать с 15 апреля 2020 года.

7.Ответы мэра Евгения Шестернина на вопросы жителей Бердска.

8.Какие документы нужны для оформления пособия на детей от 3 до 8 лет.

9. Цена за вывоз мусора уменьшилась до 59,88 рублей.

10. Чтобы авто не замерзло.

11. Проблемы со слухом.

12. Восстанавливаем зубы.

13. Инструкция: как записать ребенка в школу.

14. Лишние кг на талии.

15. Успех бизнес-леди  в Бердске.

16. Проект «25 лет с начала войны в Чечне». Выживший при штурме Грозного на новый 1995 год спецназовец Юрий Созинов вспоминает трагедию.

На обложке — Спиваюсь и колюсь: я потерял смысл жизни.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

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