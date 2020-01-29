Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 29 января, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №2/2020.
В номере вы прочтете:
1. Горы снега поможет вывести из частного сектора мэрия Бердска.
2. Умер участковый полиции Андрей Шатунов.
3. Вышвырнул пассажирку из автобуса водитель 109 маршрута.
4. Экс-начальника УКСа отпустили под домашний арест.
5. Кто придет на площадку Пепсико.
6. Маткапитал на первого ребенка будут выдавать с 15 апреля 2020 года.
7.Ответы мэра Евгения Шестернина на вопросы жителей Бердска.
8.Какие документы нужны для оформления пособия на детей от 3 до 8 лет.
9. Цена за вывоз мусора уменьшилась до 59,88 рублей.
10. Чтобы авто не замерзло.
11. Проблемы со слухом.
12. Восстанавливаем зубы.
13. Инструкция: как записать ребенка в школу.
14. Лишние кг на талии.
15. Успех бизнес-леди в Бердске.
16. Проект «25 лет с начала войны в Чечне». Выживший при штурме Грозного на новый 1995 год спецназовец Юрий Созинов вспоминает трагедию.
На обложке — Спиваюсь и колюсь: я потерял смысл жизни.
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