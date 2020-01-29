Хорошее настроение поможет Ракам добиться успехов как на работе и в личной жизни, так и при повседневном общении с людьми. А что ожидает вас? Узнайте!

Гороскоп с 29 января по 5 февраля по знакам Зодиака в Бердске

ГОРОСКОП с 29 января по 5 февраля

Овен

Потерять самообладание будет сложно, и это хорошо, потому что понедельник для может начаться с конфликтов, а также проблем с договорами и поиском нужной информации на работе. А окинув взглядом ситуацию и проанализировав её причины, вы сможете достойно из неё выйти, не забыв при этом ценный багаж опыта. В это время вам могут предложить командировку в другую страну. Только лучше отложить это на другое время, вы лично и так хорошо потрудились дома.

Телец

Днём Тельцам нужно оценивать любые замыслы и поступающую информацию с точки зрения логики, чтобы отсечь неверные слухи и откровенную ложь. Обстоятельства будут способствовать пересмотру ваших принципов и стереотипов жития. А советы и консультации помогут Тельцам найти выгодные решения в текущих ситуациях и наладить более гармоничное общение с партнёрами. Вторая половина недели может оказаться тяжёлой. В работе все контакты сойдут на ноль.

Близнецы

Если не принимать в расчёт понедельник, когда для всех повышена аварийность на транспорте, то в остальные дни Близнецов ждут интересные поездки и новые знакомства, которые украсят вашу жизнь и принесут связи из мира искусства или шоу-бизнеса. Всё это такие мелочи, если не опускать рук и адекватно действовать в самой трудной ситуации! Неподходящее время для любых начинаний. Будут происходить повсеместные задержки, неожиданные нарушения планов.

Рак

Хорошее настроение поможет Ракам добиться успехов как на работе и в личной жизни, так и при повседневном общении с людьми. Вы будете заинтересованы политической жизнью страны, и уже с утра каждого дня вас можно будет найти около телевизора или с газетой в руках, заголовки которой будут внимательно изучаться. Последний рабочий день недели позволит некоторым из Раков заключить весьма интересное соглашение или договор с прекрасными перспективами.

Лев

В среду стройте планы на ближайшее будущее. Удачным будет начало новых дел и воплощение идей в реальность. Вам удастся сделать самое главное и к тому же умудриться обойтись без опасных ошибок. А в нужном направлении Львов подтолкнёт сама Судьба — делайте своё дело, заслуженная награда придёт в своё время. Появится возможность обрести новый источник доходов. Успевайте, но не распыляйтесь. А лично для себя остаётся воскресенье.

Дева

В отношениях с любимым человеком девам не рекомендуется ставить рамок и пытаться давить своим авторитетом: отношения — это всегда партнёрство, и поведение «делай, что я говорю» здесь не подходит. Разгадывать тайны и загадки, а также разбираться в запутанных ситуациях некоторым из Дев предстоит в течение второй половины этой недели. Ваши дедуктивные способности возрастут, а поэтому вы будете лучше понимать происходящее вокруг вас, ощущать мотивы.

Весы

Первые дни недели проверят выдержку Весов через финансовые споры или борьбу за влияние с коллегами. Кроме того, вы будете заметны и даже любимы на любых вечеринках и светских мероприятиях. Финансовое положение некоторых из Весов в настоящее время стабильно, и проблем с деньгами не ожидается. Желательно запланировать поход по магазинам на пятницу или воскресенье. В конце недели сосредоточьтесь — это вероятный момент для решительного прорыва.

Скорпион

В начале недели, чтобы избежать неприятностей и недоразумений, для некоторых из Скорпионов лучше плыть по течению. Помните, что скромность в нужный момент бывает важным стратегическим средством. Не позволяйте депрессии или апатии внести коррективы в ваши планы. Проблемы у Скорпиона закончились, теперь есть все шансы быстро повысить свой статус, укрепить здоровье, наладить хорошие отношения с начальством и чиновниками в коридорах власти.

Стрелец

В начале недели для Стрельца желательно не отправляться в командировки, поскольку сохраняется вероятность аврала, который нарушит планы. А позитивные обновления, которые сформировались в последние время, могут дать неожиданный временный сбой. Середина недели — удачное время для конструктивных диалогов и созидательных действий. Вечером субботы ведите себя осторожно, возможны неожиданные нежелательные встречи и нежелательные разговоры.

Козерог

В начале недели постарайтесь сгладить надвигающиеся перемены, докажите себе собственную способность к предусмотрительности и благоразумию, по крайней мере постарайтесь всегда думать и соотносить последствия своих действий, а не сожалеть о безвозвратности сказанных под воздействием сиюминутного порыва слов. Убедившись в серьёзности своих намерений, Козерогу надо собрать все свои способности и силы и затем приступать к решительным действиям.

Водолей

Вполне возможно, что на этой неделе вы попытаетесь навязать окружающим своё мнение. Не совершайте роковой ошибки! Проявите талант дипломата и будьте предельно корректны в общении с близкими или на деловых переговорах. Водолеям удалось завершить предыдущий этап вашей жизни вполне удачно. Вы остались довольны грядущими переменами, а также сумели определиться с тем, чем собираетесь заняться в дальнейшем. Суббота подходит для заключения брака.

Рыбы

В первые дни недели лучше не принимать самостоятельных решений, зато вся неделя удачна для новых деловых союзов с большими организациями. Это время также удачно для решения каких-либо серьёзных вопросов быта. Но для Рыбы вероятны потеря драгоценностей, порча имущества. Отложите предпринимаемые попытки немедленно всё изменить. Преодоление проблем может позитивным образом сказаться на событиях личной жизни, что польстит вашей самооценке.