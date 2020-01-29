Рецидивист зарезал отца троих детей прямо в палате тубдиспансера в Омске

36-летний рецидивист, который в этот момент уже несколько недель лечится от болезни, жестоко расправился с 26-летним пациентом-новичком.

Сейчас жена погибшего ищет свидетелей

28 января, в паблике «ЧП Омск» появилось сообщение о трагедии, которая произошла в клиническом противотуберкулезном диспансере №4. Как рассказала омичка, оставившая запись, в больнице произошла поножовщина, в результате которой погиб ее муж.

«Совсем недавно в нашей семье случилось горе. Не стало мужа, отца троих детей… А все произошло 18 января в клиническом противотуберкулезном диспансере N4 (ул. Химиков 8а). Ищем очевидцев той самой поножовщины, любая достоверная информация важна» — говорится в сообщении.

Порталу Om1.ru омичка рассказала, что, по ее предположению, убийство произошло на почве ревности.

«Моему мужу нанесли пять ножевых ранений. Где был медперсонал, когда его убивали?», — сообщила девушка.

Она также уточнила, что завтра начнет знакомиться с материалами дела. В преступлении следствие подозревает мужчину, который якобы приревновал свою сожительницу к ее мужу.

Напомним, 19 января, портал Om1.ru писал, что конфликт в омской больнице случился из-за девушки, которую пригласили в палату на празднование Крещения.

36-летний рецидивист, который в этот момент уже несколько недель лечится от болезни, жестоко расправился с 26-летним пациентом-новичком. Тому показалось, что молодой мужчина оказывал знаки внимания приглашенной даме — давней пациентке больницы. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Где в этот момент находился медперсонал, выясняет следствие. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Источник: om1.ru