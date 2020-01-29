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Понизится до минус 20 градусов температура к вечеру 29 января в Бердске

09:31 29.01.2020 Фото: pexels
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На дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16м/с.

Понизится до минус 20 градусов температура к вечеру 29 января в Бердске
С -8 до -20 опустится температура в Бердске

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, метели, по северо-западу местами небольшой снег, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16м/с,  сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Температура воздуха: ночью -14, -19°C, при прояснениях до -25°C, по юго-востоку -8,-13°C, днём -14, -19°C, местами -8,-13°C.

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