Жуткие подробности убийства беременной девушки в Новосибирске. Убийцу поймали в Омске

После нескольких ножевых ранений окровавленная девушка доползла до третьего этажа и попросила помощи у соседей. Спасти мать и её будущего ребенка не удалось.

В Октябрьском районе произошло убийство беременной девушки

Жуткие подробности жестокого убийства беременной девушки в Новосибирске появились в сети.

Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, что 28 января около 15:00 в подъезде дома Кирова, 25 в Новосибирске произошло убийство девушки.

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как между двумя молодыми людьми произошла ссора, после чего молодой человек нанёс девушке несколько ножевых ранений. Пострадавшая падает, а парень уходит.

К сожалению, девушка скончалась. По неофициальной информации, она была беременна.Девушка сбежала от своего сожителя в съемную квартиру, пытаясь скрыться от него. После ножевых ранений она доползла до третьего этажа, жители вызвали скорую помощь, она умерла в больнице.

По данным Новосибирских СМИ, убийца выслеживал девушку, он находился около её дома примерно с 11 часов утра. Около 15 часов на крыльце дома появилась Наталья. А до этого убийца, видимо, для храбрости, купил алкоголь в ближайшем магазине.

После убийства он побежал от подъезда подальше. Девушка пролежала около 10 минут в крови, одна, хрипела и захлебывалась. Первую помощь никто не мог оказать. Еще позже приехала карета «Скорой помощи» — девушку забрали, но спасти её врачам не удалось.

Убийцу задержали по пути в Омск — он ехал к родителям убитой.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий.