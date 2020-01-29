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В новую стоматологию попадают с талончиком?

10:42 29.01.2020
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Напишите в комментариях — как и во сколько вы получали талон к доктору? 

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер: 

Дорогие читатели, кто-то уже посетил новую стоматологию в ЦГБ на Пушкина? Напишите в комментариях — как и во сколько вы получали талон к доктору?

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Как вы получали талон к стоматологу?

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