В новую стоматологию попадают с талончиком?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:
Дорогие читатели, кто-то уже посетил новую стоматологию в ЦГБ на Пушкина? Напишите в комментариях — как и во сколько вы получали талон к доктору?
Напишите в комментариях — как и во сколько вы получали талон к доктору?
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:
Дорогие читатели, кто-то уже посетил новую стоматологию в ЦГБ на Пушкина? Напишите в комментариях — как и во сколько вы получали талон к доктору?
От редакции
Как вы получали талон к стоматологу?