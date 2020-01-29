Загрызли ребенка собаки на Сахалине. Врачи борются за его жизнь прямо в вертолете

Стая собак напала на мальчика

Прокуратура выясняет обстоятельства нападения бездомных собак на пятилетнего мальчика в поселке Горячие Ключи на курильском острове Итуруп, сообщает во вторник пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка в том числе деятельности органов местного самоуправления по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения, их отлову. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

По информации местных СМИ, с многочисленными травмами ребенка во вторник санрейсом отправили в областную детскую больницу в Южно-Сахалинск.

Источник: РИА Новости