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Загрызли ребенка собаки на Сахалине. Врачи борются за его жизнь прямо в вертолете

11:15 29.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Прокуратура начала проверку, все произошло на острове Итуруп.

Загрызли ребенка собаки на Сахалине. Врачи борются за его жизнь прямо в вертолете
Стая собак напала на мальчика

Прокуратура выясняет обстоятельства нападения бездомных собак на пятилетнего мальчика в поселке Горячие Ключи на курильском острове Итуруп, сообщает во вторник пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры.
«В ходе проверки будет дана оценка в том числе деятельности органов местного самоуправления по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения, их отлову. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.
По информации местных СМИ, с многочисленными травмами ребенка во вторник санрейсом отправили в областную детскую больницу в Южно-Сахалинск.

Источник: РИА Новости

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