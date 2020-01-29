Отправляемся за здоровьем в баню

Другой способ расслабления организма - ароматерапия. Еще древние греки знали, что воздействие различных запахов на организм приводит к активизации работы органов человека и дополнительно стимулируют его органы чувств. Так, очень часто используются различные эфирные масла, для придания соответствующей атмосферы в бане. Ярким примером эффективного средства может выступить «Эфирное масло сосны Abis organic». Сосновое масло обладает целебным хвойным ароматом, знакомым нам с детства. Оно богато витаминами С, К, группы B и E, антиоксидантами и другими полезными для здоровья человека веществами. Масло применяется в медицине, ароматерапии и косметологии.



Главные его достоинства: эффективно борется с простудами и кожными заболеваниями. Эфирное масло сосны используется с давних времен. Оно зарекомендовало себя как натуральное природное средство от разных недугов. И, действительно, действие масла многофункционально: незаменимо при простудах и болезнях дыхательных путей; применяется при различных кожных заболеваниях – псориазе, экземе, дерматитах. Борется с их неприятными симптомами: зудом, покраснением, раздражением, сухостью, шелушением, трещинами кожного покрова; способствует процессам регенерации клеток, делает кожу мягкой и гладкой; обладает антибактериальными и обезболивающими свойствами; улучшает обмен веществ, используется как мочегонное средство; улучшает мозговую активность, память и концентрацию внимания; придаёт энергию и жизненные силы; обеззараживает раны, порезы, ссадины, ускоряет их заживление.