Отправляемся за здоровьем в баню

Какой русский человек не любит баню? Хорошенько попариться в горячей баньке, размять косточки и разогреть мышцы, отдохнуть душой и телом – вот оно истинное удовольствие для сибиряка. Кроме этого, издревле баня считалась оздоровительным местом, в ней восстанавливались обменные процессы в организме, улучшалось кровообращение, ускорялся метаболизм. Использование березового или хвойного веника дополнительно размягчает наши внутренние ткани и мышцы, проникая вглубь тела.
|
Очень благотворно на здоровье в такой атмосфере действуют целебные травы. Фитозапарки – это отличный способ наполнить парную удивительными по своей силе ароматами, укрепить иммунитет и насытить организм полезными элементами. Так «Запарка Натуральная Общеукрепляющая для бань, саун и фитобочек» от магазина «Вершки и Корешки» содержит комплекс душистых трав тайги, которые очищают дыхательные пути, оздоравливают, настраивают на волну отдыха и расслабления. Запарку можно применять для бань, ванн и фитобочек. Она состоит из сбора алтайских трав и растений – крапивы, можжевельника, чабреца, мяты, душицы, ромашки. Они и сами по себе оказывают целебное действие, а такой тандем только усиливает положительное влияние на организм.
Другой способ расслабления организма - ароматерапия. Еще древние греки знали, что воздействие различных запахов на организм приводит к активизации работы органов человека и дополнительно стимулируют его органы чувств. Так, очень часто используются различные эфирные масла, для придания соответствующей атмосферы в бане. Ярким примером эффективного средства может выступить «Эфирное масло сосны Abis organic». Сосновое масло обладает целебным хвойным ароматом, знакомым нам с детства. Оно богато витаминами С, К, группы B и E, антиоксидантами и другими полезными для здоровья человека веществами. Масло применяется в медицине, ароматерапии и косметологии.
Главные его достоинства: эффективно борется с простудами и кожными заболеваниями. Эфирное масло сосны используется с давних времен. Оно зарекомендовало себя как натуральное природное средство от разных недугов. И, действительно, действие масла многофункционально: незаменимо при простудах и болезнях дыхательных путей; применяется при различных кожных заболеваниях – псориазе, экземе, дерматитах. Борется с их неприятными симптомами: зудом, покраснением, раздражением, сухостью, шелушением, трещинами кожного покрова; способствует процессам регенерации клеток, делает кожу мягкой и гладкой; обладает антибактериальными и обезболивающими свойствами; улучшает обмен веществ, используется как мочегонное средство; улучшает мозговую активность, память и концентрацию внимания; придаёт энергию и жизненные силы; обеззараживает раны, порезы, ссадины, ускоряет их заживление.
Главные его достоинства: эффективно борется с простудами и кожными заболеваниями. Эфирное масло сосны используется с давних времен. Оно зарекомендовало себя как натуральное природное средство от разных недугов. И, действительно, действие масла многофункционально: незаменимо при простудах и болезнях дыхательных путей; применяется при различных кожных заболеваниях – псориазе, экземе, дерматитах. Борется с их неприятными симптомами: зудом, покраснением, раздражением, сухостью, шелушением, трещинами кожного покрова; способствует процессам регенерации клеток, делает кожу мягкой и гладкой; обладает антибактериальными и обезболивающими свойствами; улучшает обмен веществ, используется как мочегонное средство; улучшает мозговую активность, память и концентрацию внимания; придаёт энергию и жизненные силы; обеззараживает раны, порезы, ссадины, ускоряет их заживление.
Другой способ расслабления организма - ароматерапия. Еще древние греки знали, что воздействие различных запахов на организм приводит к активизации работы органов человека и дополнительно стимулируют его органы чувств. Так, очень часто используются различные эфирные масла, для придания соответствующей атмосферы в бане. Ярким примером эффективного средства может выступить «Эфирное масло сосны Abis organic». Сосновое масло обладает целебным хвойным ароматом, знакомым нам с детства. Оно богато витаминами С, К, группы B и E, антиоксидантами и другими полезными для здоровья человека веществами. Масло применяется в медицине, ароматерапии и косметологии.
Главные его достоинства: эффективно борется с простудами и кожными заболеваниями. Эфирное масло сосны используется с давних времен. Оно зарекомендовало себя как натуральное природное средство от разных недугов. И, действительно, действие масла многофункционально: незаменимо при простудах и болезнях дыхательных путей; применяется при различных кожных заболеваниях – псориазе, экземе, дерматитах. Борется с их неприятными симптомами: зудом, покраснением, раздражением, сухостью, шелушением, трещинами кожного покрова; способствует процессам регенерации клеток, делает кожу мягкой и гладкой; обладает антибактериальными и обезболивающими свойствами; улучшает обмен веществ, используется как мочегонное средство; улучшает мозговую активность, память и концентрацию внимания; придаёт энергию и жизненные силы; обеззараживает раны, порезы, ссадины, ускоряет их заживление.
Главные его достоинства: эффективно борется с простудами и кожными заболеваниями. Эфирное масло сосны используется с давних времен. Оно зарекомендовало себя как натуральное природное средство от разных недугов. И, действительно, действие масла многофункционально: незаменимо при простудах и болезнях дыхательных путей; применяется при различных кожных заболеваниях – псориазе, экземе, дерматитах. Борется с их неприятными симптомами: зудом, покраснением, раздражением, сухостью, шелушением, трещинами кожного покрова; способствует процессам регенерации клеток, делает кожу мягкой и гладкой; обладает антибактериальными и обезболивающими свойствами; улучшает обмен веществ, используется как мочегонное средство; улучшает мозговую активность, память и концентрацию внимания; придаёт энергию и жизненные силы; обеззараживает раны, порезы, ссадины, ускоряет их заживление.
|
Также в банях, для достижения максимального эффекта используют различные дополнительные средства, примером которых могут выступать коврики или шапочки. «Шапочка травяная антистресс» является сбором растений, которые состоят из эфирных масел, известных своим благотворным действием на нервную систему. Тимьян стимулирует защитные силы организма, мята успокаивает нервную систему, душица снижает аппетит и стимулирует сон. Под воздействием горячего пара и воздуха в шапочке образуется отвар, проникающий в кожу головы. Березовый лист и крапива способствуют укреплению волосяных луковиц, помогают в борьбе с перхотью, делают волосы мягкими и шелковистыми.
А «Фитоковрик травяной антистресс» - это травяной коврик, который рекомендуется использовать мужчинам и женщинам, подверженным постоянному влиянию стресса, страдающим быстрой утомляемостью и пониженной работоспособностью. Растения, входящие в состав коврика, успокаивают нервную систему, стимулируют умственную деятельность, расслабляют мускулатуру, улучшают психоэмоциональный фон.
А «Фитоковрик травяной антистресс» - это травяной коврик, который рекомендуется использовать мужчинам и женщинам, подверженным постоянному влиянию стресса, страдающим быстрой утомляемостью и пониженной работоспособностью. Растения, входящие в состав коврика, успокаивают нервную систему, стимулируют умственную деятельность, расслабляют мускулатуру, улучшают психоэмоциональный фон.
Баня может выступать не только местом веселого времяпровождения, но также и лечебницей, которая находится под рукой. Эффективность посещения бани подтверждается многолетним опытом наших предшественников, которые подходили к походу в парную с правильным взглядом. Различные процедуры и виды бань, которые сейчас изобилуют, позволяют укреплять организм и бороться с негативными эффектами окружающего мира. А дополнительный эффект расслабления позволяет отбросить негативные мысли и с «очищенной» головой посмотреть на мир.
НОВОСТИ, АКЦИИ, ПОДАРКИ
www.abisorganic.ru
www.abisorganic.ru
МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСАМ:
г. Бердск, ул. Ленина, 41Б,
1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»,
т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
г. Бердск, ул. Ленина, 41Б,
1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль»,
т.8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43
ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон:
8-800-500-23-26
На правах рекламы. Фото с www.abisorganic.ru