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Избил до полусмерти пьяный мужчина в сауне «Relax» женщину в Бердске

20:20 29.01.2020 Фото: pixabay.com
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Женщину госпитализировали в реанимацию Бердской ЦГБ, полиция проводит проверку.

Избил до полусмерти пьяный мужчина в сауне Relax женщину в Бердске
Сейчас полиция ищет дебошира из сауны

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел накануне вечером, 28 января, в сауне «Relax”, расположенной на улице Вокзальной. Один из посетителей сауны избил женщину, которая отдыха вместе с ним. Пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована в реанимацию. Полицейские получили информацию о произошедшем от работников «Скорой помощи».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» сообщили: «28 января в в полицию Бердска поступило сообщение из медицинского учреждения. Из сауны на улице Вокзальной была доставлена бригадой «Скорой помощи» женщина 1978 года рождения с травмами головы различной степени тяжести, а также телесные повреждения. В настоящий момент женщина находится в больнице, устанавливаются диагнозы. Сотрудники полиции выезжали на место происшествия, свидетели происшествия опрошены. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий.

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От редакции

Найдут дебошира?

Александр, 29 января 2020 12:28
Типичный Бердчанин
Аноним, 29 января 2020 12:40
И бердчанка
Гость, 29 января 2020 13:27
не дала или не смог взять
Аноним, 29 января 2020 13:42
Ох уж эти сауны... Рассадники разврата...
Аноним, 29 января 2020 15:08
Думаю, что это были не отдыхающие.
Иван, 29 января 2020 22:12
Дак был релакс или не было?
Аноним, 29 января 2020 23:07
У каждого свой Релакс

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