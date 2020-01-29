Книгу «Бердск. 301 год» подарили освобожденному по УДО экс-замглавы Мухамедова на 40-летие коммунисты из Бердска

Владимир Мухамедов проработал в бердской власти около двух лет

Бывшего вице-мэра Владимира Мухамедова поздравили с 40-летием коммунисты из Бердска. Руководитель бердского отделения КПРФ Сергей Бессонов лично вручил товарищу по партии книгу-фотоальбом «Бердск. 301 год», выпущенную ООО «Издательский дом «БукЪвица».

— Наша встреча прошла в помещении обкома. Несколько минут буквально. Договорились, что я приеду на совещание к 17.00, а он чуть пораньше. Но не получилось. Совещание закончилось, я ему позвонил, он буквально через 10 минут подъехал. Он трудится так, что вечер у него довольно занятый, напряженный, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Бессонов.

По словам Сергея Евгеньевича, Владимир Мухамедов поблагодарил его и всю бердскую организацию за то, что его помнят, за теплые слова поздравления.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Мухамедов в середине октября вышел из колонии по УДО, отсидев две трети 9-летнего срока. Друзья и соратники никогда не теряли с ним связи и продолжают помогать уже на свободе.

Потапов, всенародно избранный главой города в марте 2011-го, арестован 1 мая 2013 года с розовым пакетиком со взяткой в размере 3 млн рублей на теплоходе «Ремикс». На судно его пригласил под прикрытием оперативников бывший член фракции «Единая Россия» в заксобрании и бизнесмен Александр Илющенко. Он утверждал, что чиновник требовал взятку за предоставление земли под строительство молодежного лагеря на берегу Бердского залива.

Мухамедова суд арестовал 5 июня того же года — через два дня после задержания по обвинению в покушении на мошенничество и пособничестве в получении взятки.

3 апреля 2015 года судья бердского горсуда Юлия Деменкова приговорила Потапова к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его бывший зам Мухамедов получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти. Суд признал вину мэра в получении взятки в 3 млн рублей от депутата Заксобрания Александра Илющенко на теплоходе «Ремикс» и покушении на взятку в 2 млн рублей от жены бывшего замглавы Евгения Мартьянова. Мухамедов был пособником главы города, установил суд. Также признана вина мэра в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего городу причинен ущерб в 24 млн рублей. Свою вину чиновники не признали до конца процесса.

Но экс-замглавы Бердска Мухамедов признался, что от лица мэра вымогал 2 млн рублей у бизнесмена. На суде он рассказал, как просил вознаграждение за подписание мирового соглашения о разделе имущества семьи экс-чиновника Мартьянова. А также о дружбе и ссоре с Потаповым.

Осенью 2018 года президент России Владимир Путин отказался помиловать Владимира Мухамедова. И это несмотря на то, что комиссия по помилованию Новосибирской области в конце мая 2018-го вынесла положительное решение на ходатайство Владимира Ибрагимовича.

26 января 2020 года Мухамедову исполнилось 40 лет.