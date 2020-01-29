Живая очередь: к 7.30 ждут за талонами на прием в стоматологии в здании ЦГБ после ремонта по нацпроекту проекту «Здравоохранение» в Бердске

Стоматология переехала в здание на ул. Пушкина №172. Но попасть на бесплатный прием без предварительной записи могут только около 60 человек из 100 тысяч населения. В день поликлинике принимают 11 взрослых стоматологов, три хирурга и один пародонтолог. У каждого из них только 3-5 талонов «день в день».

Городская стоматология Бердска теперь находится на ул. Пушкина №172, в здании после ремонта с новым оборудованием

Переехала стоматология в здание Центральной городской больницы на ул. Пушкина №172 после ремонта по путинскому проекту «Здравоохранение» в Бердске. Куда теперь звонить, чтобы записаться на прием, и что изменилось в поликлинике рассказали «Курьер. Среда. Бердск» сотрудники отделения. Напомним, сроки ремонта были нарушены. Экс-главврач Юрий Краморов вскоре уволился. На его место 19 августа была назначена Алла Дробинская. 21 августа в Бердск приехали общественники из Москвы Общероссийского народного фронта «За честные закупки». В первую очередь они приехали в центральную больницу города, чтобы проверить почему не были завершены работы. Алла Николаевна держала ответ за срывы сроков. После посещения объектов общественники написали письма в прокуратуру и попросили проверить каждый из них.

Стоматология переехала из здания на ул. Ленина №43. В здании на ул. Пушкина №172 сделан качественный ремонт, обновлена вся медицинская аппаратура. Но за талонами, которые выдаются «день в день», также придется постоять с раннего утра. В редакцию уже неоднократно обращались жители с жалобами на то, что им приходится занимать очередь в пять утра, чтобы попасть на прием к стоматологу. Талон «день в день» (у каждого врача их выдается 3-5 в день) можно получить только рано утром. Запись ведется с 7.30 утра. Запись на плановый прием идет на две недели вперед. Но с острой болью вас примут без записи и талонов в любое время и окажут первую помощь, рассказали специалисты в регистратуре стоматологии «Курьер. Среда. Бердск».

Заведующая стоматологическим отделением Галина Тестова рассказала, что в новом помещении у них увеличилось количество кабинетов. К тому же они ждут пополнения кадров.

— Все сделано по стандартам. Ощущения только положительные. Добавился хирургический кабинет, был раньше один. В конце недели ждем хирурга на работу, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Галина Владимировна сегодня 29 января.

Также стало больше детских кабинетов — три (было два). Специалисты отметили, что телефон остался прежний и еще добавился один с новосибирским кодом.

Записаться на прием к стоматологу в Бердске можно по телефонам:

8-383-304-78-17; 8-383-41-2-28-87.

Автор видео Алена Романцова