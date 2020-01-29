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Какие документы нужны для записи ребенка в первый класс в Бердске?

16:00 29.01.2020, Елена Белоусова Фото: pyxabay.com
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Какие собрать документы и в какую школу вы попадете, рассказала «Курьер.Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

Какие документы нужны для записи ребенка в первый класс в Бердске?
Прием заявлений для зачисления детей в первый класс начинается с полуночи часов 1 февраля
Сюжет: Первоклассник- 2020
Какие документы нужны для записи ребенка в первый класс в Бердске?

Какие документы нужны для записи ребенка в первый класс в Бердске?Не спите на пороге школы: Как подать заявление в первый класс в БердскеЕщё 2 новости

Какие документы необходимо подать при устройстве ребенка в школу?рассказала «Курьер.Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

Для приема ребенка в первый класс подается заявление. Для детей, проживающих на закрепленной территории, родители предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя. Также нужно свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Инструкция: как записать ребенка в школу Бердска в 2020 году.

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