Какие документы нужны для записи ребенка в первый класс в Бердске?

Какие собрать документы и в какую школу вы попадете, рассказала «Курьер.Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

Прием заявлений для зачисления детей в первый класс начинается с полуночи часов 1 февраля



Какие документы необходимо подать при устройстве ребенка в школу?рассказала «Курьер.Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

Для приема ребенка в первый класс подается заявление. Для детей, проживающих на закрепленной территории, родители предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя. Также нужно свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

