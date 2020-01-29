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Разрыли и бросили: возмущены кучами земли после ремонта водовода в Микрорайоне жители Бердска

20:04 29.01.2020 Фото: Читатель
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В МУП «КБУ» «Курьер. Среда. Бердск» заверили, что в курсе проблемы и отсыпят дорогу щебенкой до конца недели.

Разрыли и бросили: возмущены кучами земли после ремонта водовода в Микрорайоне жители Бердска
Ремонт трубы обернулся для жителей Микрорайона трудностями с проходом к дому

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» написал читатель: «Сегодня по ул. Микрорайон, 38 были проведены работы по ремонту. В очередной третий раз ставят хомут на трубу, которую должны поменять КБУ. Закопали и уехали. Дорога у нас одна и для машин и пешеходов».

На кадрах, присланных читателем в редакцию, видно оставленные рабочими ямы и кучи земли на месте прохода жителей.

В МУП «КБУ» «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что в курсе проблемы и жалоб жителей.

— В течение недели мы уложим щебеночное покрытие. Ситуация на контроле. Так как у нас все заметенное, есть накладки по быстрому реагированию. Основное — аварийная ситуация снята. Если погрузчик пробьется до склада у нас, я думаю, что до конца недели щебеночное покрытие мы уложим, а может и сегодня-завтра , — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора по строительству МУП «КБУ» Александр Алексеенко.

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От редакции

Как оцениваете работу "КБУ"?

Иван, 29 января 2020 22:16
Вы как будто не местные?! Чему удивляетесь?
Аноним, 29 января 2020 23:28
Вообще,почему,чтобы они работали как положено, нужно каждый раз писать письма в газету???? По-другому,что-ли, невозможно? Гнать таких начальников вон. Достали уже

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