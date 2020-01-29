Срочно госпитализировали двоих вернувшихся из Китая с симптомами коронавируса в Кузбассе

По последним данным, от коронавируса умерли более 130 человек

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в январе 2020 года осложнилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китайской народной республике (КНР) в связи с регистрацией нового коронавируса (2019-nCoV).

На сегодня зарегистрировано 4,5 тысяч случаев заболевания. Летальность по оперативной информации составляет около 2-4%. Основная группа заболевших (более 80%) – это лица в возрасте старше 60 лет. Летальные исходы зарегистрированы в основном у больных, страдающих сопутствующими хроническими заболеваниями. Среди детей до 15 лет зарегистрировано 2 случая инфекции.

Заболевание распространено в 25 регионах КНР (преимущественно в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае, провинции Гуадун и на острове Хайнань), в Таиланде, Японии, республике Южная Корея, США и на Тайване.

Учитывая современную активность миграционных потоков, вероятен завоз инфекционного заболевания как в Российскую Федерацию, так и на территорию Кемеровской области.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Кемеровской области усилен санитарно-карантинный контроль в воздушных пунктах пропуска через государственную границу (Кемерово и Новокузнецк) за лицами, пребывающими международными рейсами из стран Юго-Восточной Азии. Пассажиры проходят бесконтактную термометрию. Люди с повышенной температурой тела и респираторными симптомами (кашель, одышка, першение в горле) будут госпитализированы в инфекционные стационары для дополнительного обследования и уточнения диагноза.

Вчера, 28 января, в Кемеровскую областную инфекционную больницу доставлены два пациента (один взрослый и один ребенок), прибывшие из КНР (Хайнань) с респираторными симптомами. У пациентов забраны необходимые анализы для уточнения диагноза.

Для заболевания характерны следующие проявления: повышенная температура тела, кашель, затруднение при дыхании, одышка, першение в горле. На сегодня специфическая терапия и профилактические прививки не разработаны, в лечении применяют жаропонижающие, противокашлевые, неспецифические противовирусные средства.

Основными мерами предосторожности являются ношение защитных масок, ограничение пребывания в местах массового скопления людей, частое мытье рук, регулярное проветривание и влажная уборка помещений.

Также не рекомендовано пребывание в странах с распространением данной инфекции. Особое внимание следует уделить возникновению выше описанных симптомов у лиц, прибывших из стран Юго-Восточной Азии (не позднее 14 дней после приезда). В этом случае необходимо обязательно обратиться к врачу и информировать его о факте пребывания в странах с распространением коронавирусной инфекции.

Источник: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области