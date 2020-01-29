Видео дороги на водозабор: Едут по снежным заносам и рискуют жизнями дачники Бердска

Едут на «аварийке», рискуя жизнями, по занесенной снегом дороге на водозабор и почти нулевой видимости автомобилисты Бердска.
Бердчанин Александр записал на видео свой «героический путь» от садового общества «Марьин Лог» в сторону Бердска. Было это вечером 28 января.
— Вез знакомого в Марьин Лог на веревке. Проехать невозможно. Дорога не прочищена. Даже не хотят чистить. То, что здесь было 2 января — просто ерунда, сейчас хлеще. Пороги почти до крыши. Заезжаем в карманы и разъезжаемся с другими машинами. На седане бесполезно ехать. Я еду на внедорожнике — сложно. Еду на «аварийке», ехать страшно — не дай Бог, кто-нибудь не увидит, — комментирует опасный путь Александр.
Автор видео Александр
По словам Александра, на дороге местами ничего не видно. Будем прорываться, говорил бердчанин.
— Еле прыгаю. Еще до поворота на Сосновку не доехал. Ужасно. Никто нам здесь не чистит. Почистите, пожалуйста, хотя бы в одну машину, — обращается к власти бердчанин.
Автор видео Александр
Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров уверил, что дорога на водозабор будет почищена.
— Была сильная метель, только что закончилась. Поэтому ситуация обострилась. Но туда пойдет техника, будем прочищать. Посмотрим степень «трагедии» и будем работать. Это наш долг — дать возможность людям жить на дачах, — подчеркнул Владимир Захаров.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», снежный коллапс случился на дороге на водозабор до поворота на Орбиту 2 января. Люди добирались на внедорожнике, откапываясь в две лопаты. Машины поменьше разворачивались и уезжали. Техники не было на этом участке как минимум две недели, говорили бердчане. Дачники были заблокированы. Но вскоре власти дорогу расчистили.
Какое то глупое геройство, да еще и напоказ.
Ну едьте куда нить в тайгу и оттуда вещайте что дороги нет.
странные люди какие-то...
Это наш долг — дать возможность людям жить на дачах, — подчеркнул Владимир Захаров.
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ээ... а. приводить в порядок военную дорогу на Южном, по которой тыща машин едет -- это нецелевое использование средств. а дачные дороги содержать -- это целевое использование средств. реально так?
волшебный швей считает своим долгом заботиться о дачниках зимой, при считает долгом жителей частного сектора содержание муниципальной земли. реально?
ну и поглядим, что он скажет жителям города, когда начнётся паводок, на кого чей долг повесит