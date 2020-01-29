Видео дороги на водозабор: Едут по снежным заносам и рискуют жизнями дачники Бердска

«Еду на «аварийке», ехать страшно — не дай Бог, кто-нибудь не увидит», — комментирует опасный путь из Марьина Лога бердчанин. Власть обещает дорогу расчистить.

Дорогу на водозабор занесло снегом

Едут на «аварийке», рискуя жизнями, по занесенной снегом дороге на водозабор и почти нулевой видимости автомобилисты Бердска.

Бердчанин Александр записал на видео свой «героический путь» от садового общества «Марьин Лог» в сторону Бердска. Было это вечером 28 января.

— Вез знакомого в Марьин Лог на веревке. Проехать невозможно. Дорога не прочищена. Даже не хотят чистить. То, что здесь было 2 января — просто ерунда, сейчас хлеще. Пороги почти до крыши. Заезжаем в карманы и разъезжаемся с другими машинами. На седане бесполезно ехать. Я еду на внедорожнике — сложно. Еду на «аварийке», ехать страшно — не дай Бог, кто-нибудь не увидит, — комментирует опасный путь Александр.

Автор видео Александр



По словам Александра, на дороге местами ничего не видно. Будем прорываться, говорил бердчанин.

— Еле прыгаю. Еще до поворота на Сосновку не доехал. Ужасно. Никто нам здесь не чистит. Почистите, пожалуйста, хотя бы в одну машину, — обращается к власти бердчанин.

Автор видео Александр



Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров уверил, что дорога на водозабор будет почищена.

— Была сильная метель, только что закончилась. Поэтому ситуация обострилась. Но туда пойдет техника, будем прочищать. Посмотрим степень «трагедии» и будем работать. Это наш долг — дать возможность людям жить на дачах, — подчеркнул Владимир Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», снежный коллапс случился на дороге на водозабор до поворота на Орбиту 2 января. Люди добирались на внедорожнике, откапываясь в две лопаты. Машины поменьше разворачивались и уезжали. Техники не было на этом участке как минимум две недели, говорили бердчане. Дачники были заблокированы. Но вскоре власти дорогу расчистили.