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Здоровье / Общество

Вызывающие аллергию и астму опасные грибные споры обнаружили ученые в атмосфере Земли

15:08 29.01.2020 Фото: pixabay.com
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Для ученых было полной неожиданностью, когда в составе тонких пылевых частиц атмосферы они обнаружили большое количество фрагментов спор грибов. Авторы предполагают, что ранее эти фрагменты были неизвестны из-за того, что они имеют очень небольшие размеры — не больше 30 нанометров.

Вызывающие аллергию и астму опасные грибные споры обнаружили ученые в атмосфере Земли
В ходе исследования оказалось, что содержания фрагментов спор в атмосфере в разы превышало допустимые нормы

Американские ученые провели детальный анализ аэрозолей атмосферного воздуха и выявили в облаках большое количество фрагментов спор грибов, которые способны вызвать у человека аллергию и астму. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Сотрудники Калифорнийского университета в Ирвайне (США) в 2016 года проводили исследования атмосферного воздуха в штате Оклахома. С помощью специального прибора они собирали мельчайшие частицы размером 20-60 нанометров, взвешенные в воздухе, и изучали их состав, поместив на поверхность платиновой нити, с помощью масс-спектрометра.

Для ученых было полной неожиданностью, когда в составе тонких пылевых частиц атмосферы они обнаружили большое количество фрагментов спор грибов. Авторы предполагают, что ранее эти фрагменты были неизвестны из-за того, что они имеют очень небольшие размеры — не больше 30 нанометров. Исследования атмосферы проводились в августе-сентябре месяце над сельскохозяйственным районом.

По результатам замеров оказалось, что содержания фрагментов спор в атмосфере в разы превышало допустимые нормы. Выявленные образования представляют серьезную угрозу для человека — благодаря своему крошечному размеру они могут беспрепятственно проникать в легкие, вызывая аллергию и астму.
Для выяснения механизма насыщения воздуха фрагментами спор, ученые провели эксперимент, результаты которого показали, что попадая в воздух споры грибов впитывают влагу, набухают и затем разрываются на фрагменты диаметром около 30 нанометров.

«Появление большого количества атмосферных наночастиц обычно связывают с реакциями газов в атмосфере, когда частицы растут из молекул газа, а не образуются при разрушении более крупных частиц, — приводятся в.пресс-релизе слова Майкла Лоулера (Michael Lawler), первого автора исследования. — Было неожиданно идентифицировать фрагменты грибов — кусочки спор, которые разрываются после набухания во влажном состоянии».

Результаты исследования помогают объяснить, почему именно в дождливую и сырую погоду ухудшается состояние людей, больных астмой.
По мнению исследователей, эти наночастицы участвуют в формировании ледяных облаков, играя роль ядер, вокруг которых молекулы воды собираются намного быстрее, чем вокруг неповрежденных клеток, имеющих размеры в тысячи нанометров. Так формируются ледяные кристаллы, из которых и образуются облака. Эксперимент подтвердил образование льда вокруг этих спор за очень короткий промежуток времени.
«Большие неповрежденные биологические клетки крайне редки в атмосфере, а наночастицы грибов, наоборот, очень распространены и могут играть существенную роль в образовании облаков льда», — говорит Лоулер.
Ученые планируют продолжить изучение взаимосвязи между органическими частицами и образованием облаков, что должно способствовать более точному прогнозированию погоды и моделированию климата.

Источник: РИА Новости

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