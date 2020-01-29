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110 кг икры краснокнижных рыб на 23 млн рублей изъяла ФСБ в Новосибирской области

15:45 29.01.2020 Фото: pixabay.com
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Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

110 кг икры краснокнижных рыб на 23 млн рублей изъяла ФСБ в Новосибирской области

Пограничники ФСБ РФ по Новосибирской области пресекли канал поставки в московский регион незаконно добытой на территории Хабаровского края икры рыб осетровых видов, внесенных в Красную книгу России, сообщает центр общественных связей ФСБ.
«Выявлено и изъято более 110 килограмм икры калуги и осетра амурского. По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам РФ составил более 23 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено дело по части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса РФ.

Источник: РИА Новости

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