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Гашишом отравился годовалый ребенок в Петербурге

14:48 29.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Наркотик оставили на подоконнике родители, возбуждено административное дело.

Гашишом отравился годовалый ребенок в Петербурге
Жизни ребенка сейчас ничто не угрожает

Накануне в тяжелом состоянии был госпитализирован годовалый малыш, который съел оставленный родителями на подоконнике гашиш. Семья полная и не состоит на учете, мать ребенка работает помощником в детском саду, а отец мастером по дереву. Полиция проводит проверку.

Как сообщил источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах, малыш нашел на подоконнике камнеобразное вещество растительного происхождения, которое было оставлено родителями, и съел его.

Семья полная и не состоит на учете, мать работает помощником воспитателя, а отец мастер по дереву в одной из петербургских компаний.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, возбуждено административное производство по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали о том, что в Петербурге наркоторговец продал полицейскому гашиш и получил шесть лет «строгача».

Источник: Невские новости

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От редакции

Что будет с ребенком?

Реаниматор, 29 января 2020 15:01
Гашишом...

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