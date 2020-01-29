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Недвижимость / Общество

В каких городах выгодно сдавать жилье в аренду в России?

15:15 29.01.2020 Фото: pixabay.com
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Жилье дорожает быстрее аренды: в 2019 году средняя стоимость квартиры на вторичном рынке по России увеличилась на 8,1%, ставка аренды – на 4,1%».

В каких городах выгодно сдавать жилье в аренду в России?
Доходность аренды от сдачи жилья в разных городах разная

Быть рантье в России выгоднее всего в Астрахани, где средняя доходность аренды составляет 10,6%, говорится в пресс-релизе компании ЦИАН.
«Самая высокая доходность от сдачи квартиры в аренду – в Астрахани (10,6%), Челябинске (9%) и Новокузнецке (8,9%), Воронеже (8,9%) и Омске (8,9%). Это связано с относительно невысокой стоимостью жилья при средних по стране арендных ставках», — сообщается в нем.
Наименьшую доходность получают рантье в Москве (5,5%), Казани (6,3%), Владивостоке (6,4%), Пензе (6,5%) и Сочи (6,6%). При этом сдача квартиры в аренду выгоднее банковского вклада. Доходность рантье в среднем составляет 7,8% годовых, а у держателя рублевого депозита – 5,8%. Исключение – Москва, где доходность аренды (5,5%) ниже средней ставки по вкладу. При этом доходность от сдачи в аренду снижается: в 2017 году рантье зарабатывали в среднем 8,2% в год от стоимости жилья, в 2018 году – 8,1%, в 2019 году – 7,8%, отмечается в пресс-релизе.

«Жилье дорожает быстрее аренды: в 2019 году средняя стоимость квартиры на вторичном рынке по России увеличилась на 8,1%, ставка аренды – на 4,1%», — сообщается в нем.

Источник: realty.ria.ru

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