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Общество / Стиль жизни

870 тыс. упаковок снюса изъяли из незаконной продажи в России

15:29 29.01.2020 Фото: pixabay.com
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Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин.

870 тыс. упаковок снюса изъяли из незаконной продажи в России
Снюс из продажи изымают

Как сообщили в МВД, в торговых точках страны было проведено около 40 тыс. проверок.
Полицейские совместно с Роспотребнадзором провели почти 40 тыс. проверок в торговых точках России, где реализовывалась некурительная никотиносодержащая продукция, из оборота изъято более 870 тыс. упаковок снюса. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Проверочные мероприятия в отношении некурительной никотиносодержащей продукции проводятся во всех субъектах РФ. Так, сотрудниками органов внутренних дел совместно с Роспотребнадзором проведено свыше 39 тыс. проверок данной категории. В результате проверочных мероприятий, проведенных с привлечением сотрудников полиции, изъято более 870 тыс. розничных упаковок некурительной никотиносодержащей продукции», — сказала она, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

История вопроса
Ранее бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин. Неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством. Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре.

Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

Источник: ТАСС

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