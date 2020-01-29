Что нужно знать про инъекции ботулотоксина?

Первые положительные изменения после применения ботулотоксина можно заметить только на 3-5 день после проведения инъекций. Максимального эффекта препарат достигает через 2 недели. В это время, как правило, оценивается результат и при необходимости проводится докоррекция.

Инъекции ботулотоксина необходимо повторять не чаще чем раз в 3-4 месяца

Как часто можно вкалывать ботулотоксин? Правда ли, что эту процедуру можно доверить самому обычному косметологу? Сколько времени потребуется, чтобы увидеть эффект, и можно ли изуродовать лицо во время такой вроде бы безобидной манипуляции? Эти и многие другие вопросы задали пластическому хирургу, дерматологу-косметологу Мадине Байрамуковой.

1. Мы думаем: Чем чаще колоть ботулотоксин, тем лучше

На самом деле: Инъекции ботулотоксина необходимо повторять не чаще чем раз в 3-4 месяца по мере того, как будет отходить эффект от предыдущих уколов. Частое необоснованное проведение данной процедуры способствует образованию антител, что в конечном итоге может привести к резистентности, т. е. отсутствию чувствительности к вводимому токсину. Тогда эффекта от уколов вообще не будет.

2. Мы думаем: Процедура введения ботулотоксина несложная, ее может сделать обычный косметолог в абсолютно любом салоне красоты

На самом деле: При кажущейся простоте данной процедуры специалист должен отлично знать анатомию и четко понимать, «отключение» какой мышцы приводит к блокированию мимической активности. Поскольку мышцы лица имеют специфическое строение (они не имеют капсулы и тесно переплетены между собой), даже небольшое отклонение от цели может привести к блокировке совершенно другого участка. Последствия такой ошибки, как вы понимаете, довольно серьёзные. Поэтому я считаю, что для проведения данной процедуры необходимо отличное знание анатомии и физиологии. Более того, ботулинотерапия является исключительно врачебной манипуляцией.

3. Мы думаем: Ботулотоксин нельзя колоть после 60 лет, иначе можно получить обратный эффект

На самом деле: У женщин старше 60 лет морщины становятся менее зависимыми от мимики и приобретают статический характер. В то же время часть мышечных волокон замещается на тканные. Ботулинотерапия в отношении таких пациенток применяется, но дозировки препарата снижаются в 1,5 раза. Поэтому ботокс в этом возрасте комбинируется с филлерами на основе гиалуроновой кислоты, которую используют для заполнения статических морщин.

4. Мы думаем: Чем раньше начнешь вкалывать ботулотоксин, тем лучше, поскольку будет больше шансов продлить молодость

На самом деле: По эстетическим показаниям ботулотоксин применяется только с 18 лет. Но в данном случае мы опираемся не на возрастные особенности, а на наличие показаний.

5. Мы думаем: Эффект после процедуры можно будет увидеть сразу

На самом деле: Первые положительные изменения после применения ботулотоксина можно заметить только на 3-5 день после проведения инъекций. Максимального эффекта препарат достигает через 2 недели. В это время, как правило, оценивается результат и при необходимости проводится докоррекция.

6. Мы думаем: Ботулотоксином можно улучшить овал лица

На самом деле: Помимо всех прочих показаний, токсин ботулизма применяется в том случае, когда пациентка хочет сузить нижнюю челюсть и придать овалу лица более женственную U-образную форму. В остальных случаях (например, возрастные изменения, так называемый поплывший овал лица) для коррекции применяются филлеры на основе гиалуроновой кислоты либо гидроксиапатита кальция, еще один вариант — нитевой лифтинг.

7. Мы думаем: После процедуры придется несколько часов не принимать горизонтальное положение

На самом деле: Раньше после процедуры врачи действительно рекомендовали в течение 2-4 часов не принимать горизонтальное положение. Но на сегодняшний день этот миф уже развеян. Противопоказаний к тому, чтобы человек принимал то или иное положение, нет. Ограничения больше связаны с механическим воздействием на мышцы зоны введения препарата. Это связано с его диффузией. Необходимо выдержать 30-40 минут, и только тогда можно будет делать что угодно, даже заснуть, уткнувшись носом в подушку. Хотя от этой привычки лучше отказаться независимо от того, вкалываете вы ботулотоксин или нет, она явно не способствует вашей красоте.

8. Мы думаем: Ботулотоксин можно колоть не только в лоб, но и в другие части лица

На самом деле: Действительно, ботулотоксин — препарат широкого действия. Его активно применяют на Западе при лечении «блуждающего» нерва у больных с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Также инъекции токсина ботулизма эффективны при лечении повышенного потоотделения (гипергидроза).

9. Мы думаем: На ботулотоксин может быть сильная аллергия

На самом деле: Она может быть на что угодно, в том числе и на физраствор. Но бояться ее не нужно, так как на ботулотоксин аллергия бывает в единичных случаях. У вас намного больше шансов столкнуться с аллергической реакцией на витамин С (который содержится во многих косметических средствах), чем на токсин ботулизма.

Кроме того, во время процедуры хороший врач-косметолог всегда сохраняет бдительность и держит под рукой «противошоковую» аптечку.

10. Мы думаем: Ботулотоксином можно изуродовать лицо

На самом деле: К счастью, любые побочные эффекты, вызванные неправильным введением ботулотоксина, являются временными и полностью обратимыми. Однако убрать действие препарата незамедлительно не получится. Поэтому необходимо помнить, что введение ботулотоксина можно доверить только врачу!

Источник: АиФ