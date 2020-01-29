Можно ли взыскать алименты, если дети выросли?

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Родитель, который содержит ребёнка, фактически несёт расходы за второго родителя, не исполнявшего такую обязанность

— Да, независимо от возраста детей можно подать в Федеральную службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства по взысканию долга по алиментам. И ФССП будет обязана принять меры, — рассказывает адвокат Марат Шевелев. — Правда, раньше женщины в таких ситуациях нередко получали отказ. Приставы и районные суды обосновывали свою позицию тем, что после достижения детьми совершеннолетия долг по алиментам становится их собственностью. Поэтому сами они его потребовать могут, а их мать — нет. Однако Верховный суд России вынес Определение № 58-КГ17-19, в котором признал такую практику неправомочной. Он обратил внимание всех прочих судов на то, что родитель, который содержит ребёнка, фактически несёт расходы за второго родителя, не исполнявшего такую обязанность. Поэтому у матери детей, не получившей от их отца полную компенсацию своих затрат, право потребовать её сохраняется бессрочно.

Источник: АиФ