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13 килограммов мяса на 3,5 тыс. рублей украл на Рождество вор из магазина «Ярче» в Бердске

15:34 29.01.2020 Фото: Отдел дознания управления МВД по городу Бердску
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Всех, кто опознал вора, просят обратиться в полицию.

13 килограммов мяса на 3,5 тыс. рублей украл на Рождество вор из магазина Ярче в Бердске
Вора мяса ищут в полиции

Дознанием установлено, что 07.01.2020 около 18 часов 52 минуты неустановленное лицо, находясь в помещении торгового зала магазина «Ярче», расположенного по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. Ленина, д. 90 тайно, путем свободного доступа похитило товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Камелот-А», на общую сумму 3407 рублей 17 копеек, причинив таким образом материальный ущерб.
Похищено: говядина Голяшка б/к охлажденная в вакуумной упаковке «Мираторг», общим весом 4,321 кг.; мякоть Свиная, охлажденная, общим весом 8,817 кг.
Подозревается мужчина, который был одет в вязаную шапку темного цвета, куртку черного цвета, брюки и ботинки черного цвета.

тел. 3-11-75, 8-983-306-34-07 дознаватель ОД ОМВД России по городу Бердску майор полиции Коченовская Н.В.

Источник: Отдел МВД РФ по городу Бердску

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