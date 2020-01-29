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20 упаковок колбасы и икру на 3,2 тыс. рублей украл вор в магазине «Мария Ра» и попал на видео в Бердске

17:15 29.01.2020 Фото: Отдел дознания управления МВД по городу Бердску
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Всех, кто опознал вора, просят позвонить в полицию.

20 упаковок колбасы и икру на 3,2 тыс. рублей украл вор в магазине Мария Ра и попал на видео в Бердске
Вора ищут сотрудники полиции

Уголовное дело № 12001500002000059 возбуждено 22.01.2020 по факту того, что 27.12.2019 около 17 часов неустановленное лицо, находясь в торговом зале магазина «Мария Ра», расположенного по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. Ленина, д. 136 тайно, путем свободного доступа похитило товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Розница К-1», на общую сумму 3288 рублей 26 копеек, причинив таким образом материальный ущерб.
Похищены продукты питания: 1) колбаса «Дымов Салями», в количестве 14 штук; 2) колбаса «Дымов Праздничная», в количестве 2 штуки; 3) колбаса «Черкизово Онежская», с/к, в количестве 4 штук; 4) кофе «Бушидо Молотый», в количестве 2 штук; 5) кофе «Бушидо Зерновой», в количестве 1 штуки; 6) икра «Лососевая тунцов 1С ГОСТ 95 гр», в количестве 1 штуки; 7) икра «Лососевая невод 1С 95 гр», в количестве 1 штуки.
Приметы: мужчина, на вид около 25-30 лет, среднего телосложения, ростом около 175-178 см.

тел. 3-11-75, 8-983-306-34-07 дознаватель ОД ОМВД России по городу Бердску майор полиции Коченовская Н.В.

Источник: Отдел дознания управления МВД по городу Бердску

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 29 января 2020 17:41
Даже узнаю не сообщу. Пусть кушает.
Аноним, 29 января 2020 18:10
Это вам не вагонами воровать, тут условкой не дадут отмазаться.
Аноним, 29 января 2020 18:21
Люди есть хотят. Пусть ест бедолага.
Аноним, 29 января 2020 19:19
Народ то как прикольно рассуждает.Есть над чем правителям поразмыслить.Тоже не сдам!

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