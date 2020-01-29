Кресла из натуральной кожи и столы из тропического дерева купит для высших чиновников мэрия Бердска

«Старшие и младшие» муниципальные служащие посидят на ткани и за сосновыми столами. Первому вице-мэру полагается авто за 1,5 млн рублей, чиновникам ранга пониже — за 1 млн.

В конференц-зале мэрии Бердска стоят кресла из дерматина и простые столы

Сегодня, 29 января, мэр Бердска Евгений Шестернин утвердил ведомственный перечень

«отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых органами местного самоуправления города» и подведомственными им муниципальными учреждениями и предприятиями. Список сопровождается потребительскими свойствами, качественными характеристиками, в том числе предельными ценами.

Судя по документу, предыдущий аналогичный перечень был утвержден в декабре 20198 года, но он устарел и признан утратившим силу.

По распоряжению главы города отдел контрактной службы, учета и отчетности администрации Бердска должен в течение 7 рабочих дней разместить постановление в единой информационной системе в сфере закупок.

Первыми в перечне стоят телефонные аппараты. Для высших должностных лиц каждый должен стоить не более 12 тыс. рублей. Телефоны для представителей «главной группы должностей муниципальной службы» предполагаются телефоны подешевле — до 10 тыс. рублей.

Далее идет транспортное средство для первого вице-мэра. Сейчас его функции исполняет замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Для него рассчитывают купить автомобиль мощностью не более 150 лошадиных сил по цене не более 1,5 млн рублей. В машине должны быть автоматическая или вариаторная коробка передач; полноразмерное запасное колесо; отделка салона – кожа; центральный замок с ДУ и сигнализацией; коррекция угла наклона фар, регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету; рулевой привод с электроусилителем; зеркало заднего вида электрохромное; мультиинформационный дисплей на русском языке; передние противотуманные фары; передние и задние датчики парковки; аудиоситема; климат-контроль; подогрев передних и задних сидений, электростекло-подъемники всех дверей; фронтальные и боковые подушки безопасности для первого ряда сидений; боковые подушки безопасности для второго рядка сидений; иммобилайзер.

Автомобили для других высших чиновников несколько скромнее — стоимостью 1,2 млн рублей, а для «главных групп должностей» — не более 1 млн и мощностью двигателя до 110 л/с. Кроме того, предполагается аренда автомобилей для названных муниципальных служащих: для высших подойдет только авто мощностью 150 л/с.

Мебель для чиновничьих кабинетов занимает особое место в перечне будущих закупок. Мебель для сидения предполагается преимущественно с металлическим каркасом. Для высших должностей предпочтительнее из натуральной кожи (но возможна и искусственная), мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических), но возможно использование древесины хвойных и мягколиственных пород (береза, лиственница, сосна, ель).

Для чиновников в ранге «главные» мебель должна быть из искусственных кожи, меха и замши. Работникам администрации из разряда «старшей и младшей групп должностей муниципальной службы» обивочным материалом для металлических кресел и стульев может служить ткань или нетканые материалы.

Письменные столы (деревянные для офисов, административных помещений) для «высших» предпочтительнее из массива древесины ценных пород (твердолиственных и тропических), но возможно из березы, лиственницы, сосны и ели. «Старшие и младшие» посидят и за сосновыми столами.

Кроме того, бердская мэрия собирается покупать систему радиосвязи, которая должна состоять из УКВ и КВ-радиостанций с антенно-фидерными устройствами, устройствами грозозащиты и источниками электропитания. Диапазон 136-174 МГц и 3-30 МГц.

В перечне «отдельных видов товаров и услуг» для нужд администрации и муниципальных учреждений также значатся покупка городского автобуса за 3,5 млн рублей и пожарного извещателя с GSM-модулем, аренда КамАЗа, бульдозера и экскаватора (на определенное количество часов каждая единица техники) и покупка автомобильного топлива — бензина и солярки. Объемы и стоимость последней позиции, вероятно, определят при размещении аукциона на портале госзакупок.