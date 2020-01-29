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Кресла из натуральной кожи и столы из тропического дерева купит для высших чиновников мэрия Бердска

22:08 29.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Старшие и младшие» муниципальные служащие посидят на ткани и за сосновыми столами. Первому вице-мэру полагается авто за 1,5 млн рублей, чиновникам ранга пониже — за 1 млн.

Кресла из натуральной кожи и столы из тропического дерева купит для высших чиновников мэрия Бердска
В конференц-зале мэрии Бердска стоят кресла из дерматина и простые столы

Сегодня, 29 января, мэр Бердска Евгений Шестернин утвердил ведомственный перечень
«отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых органами местного самоуправления города» и подведомственными им муниципальными учреждениями и предприятиями. Список сопровождается потребительскими свойствами, качественными характеристиками, в том числе предельными ценами.

Судя по документу, предыдущий аналогичный перечень был утвержден в декабре 20198 года, но он устарел и признан утратившим силу.

По распоряжению главы города отдел контрактной службы, учета и отчетности администрации Бердска должен в течение 7 рабочих дней разместить постановление в единой информационной системе в сфере закупок.

Первыми в перечне стоят телефонные аппараты. Для высших должностных лиц каждый должен стоить не более 12 тыс. рублей. Телефоны для представителей «главной группы должностей муниципальной службы» предполагаются телефоны подешевле — до 10 тыс. рублей.

Далее идет транспортное средство для первого вице-мэра. Сейчас его функции исполняет замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Для него рассчитывают купить автомобиль мощностью не более 150 лошадиных сил по цене не более 1,5 млн рублей. В машине должны быть автоматическая или вариаторная коробка передач; полноразмерное запасное колесо; отделка салона – кожа; центральный замок с ДУ и сигнализацией; коррекция угла наклона фар, регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету; рулевой привод с электроусилителем; зеркало заднего вида электрохромное; мультиинформационный дисплей на русском языке; передние противотуманные фары; передние и задние датчики парковки; аудиоситема; климат-контроль; подогрев передних и задних сидений, электростекло-подъемники всех дверей; фронтальные и боковые подушки безопасности для первого ряда сидений; боковые подушки безопасности для второго рядка сидений; иммобилайзер.

Автомобили для других высших чиновников несколько скромнее — стоимостью 1,2 млн рублей, а для «главных групп должностей» — не более 1 млн и мощностью двигателя до 110 л/с. Кроме того, предполагается аренда автомобилей для названных муниципальных служащих: для высших подойдет только авто мощностью 150 л/с.

Мебель для чиновничьих кабинетов занимает особое место в перечне будущих закупок. Мебель для сидения предполагается преимущественно с металлическим каркасом. Для высших должностей предпочтительнее из натуральной кожи (но возможна и искусственная), мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических), но возможно использование древесины хвойных и мягколиственных пород (береза, лиственница, сосна, ель).

Для чиновников в ранге «главные» мебель должна быть из искусственных кожи, меха и замши. Работникам администрации из разряда «старшей и младшей групп должностей муниципальной службы» обивочным материалом для металлических кресел и стульев может служить ткань или нетканые материалы.

Письменные столы (деревянные для офисов, административных помещений) для «высших» предпочтительнее из массива древесины ценных пород (твердолиственных и тропических), но возможно из березы, лиственницы, сосны и ели. «Старшие и младшие» посидят и за сосновыми столами.

Кроме того, бердская мэрия собирается покупать систему радиосвязи, которая должна состоять из УКВ и КВ-радиостанций с антенно-фидерными устройствами, устройствами грозозащиты и источниками электропитания. Диапазон 136-174 МГц и 3-30 МГц.

В перечне «отдельных видов товаров и услуг» для нужд администрации и муниципальных учреждений также значатся покупка городского автобуса за 3,5 млн рублей и пожарного извещателя с GSM-модулем, аренда КамАЗа, бульдозера и экскаватора (на определенное количество часов каждая единица техники) и покупка автомобильного топлива — бензина и солярки. Объемы и стоимость последней позиции, вероятно, определят при размещении аукциона на портале госзакупок.

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От редакции

Чиновникам должно быть удобно работа?

Аноним, 29 января 2020 16:24
слбгу! наконец-то в городе порядок будет!
"Я почему вредный был? Потому что у меня (телефона, стола из ценного дерева, кожаного стула, новой машины и пр.) не было! А теперь я сразу добреть начну."
Аноним, 29 января 2020 16:27
Я что-то не пойму, а сусальным золотом нигде не намазать?
Что за простыми столами не работается нашим "феодалам"?
Аноним, 29 января 2020 17:27
За чей счёт банкет?
Иван, 29 января 2020 17:28
А где присыпка? потничка от сидении на кожаном кресле может развиться. Обязательно присыпку для попок надо купить.
Аноним, 29 января 2020 19:26
импортную за сотню баксов из чистейшего талька!
Аноним, 29 января 2020 20:22
Из высушенных слез девственниц.
Аноним, 29 января 2020 22:30
Они с вентиляцией.
Аноним, 29 января 2020 17:32
Слуги народа,а ведут себя как какая то элита общества!!!
Жители города, 29 января 2020 18:28
На чем же должны господа сидеть если у слуг такие запросы?
Аноним, 29 января 2020 17:40
Вот поэтому денег ни на что не хватает. На газификацию города ноль,за то Захарову авто. Хорошо планируем бюджет. Ой ой ой.....
Аноним, 29 января 2020 17:43
Слуги это народ. А они бояре
Пал Палыч, 29 января 2020 18:02
Разговор шел про велосипеды, а тут на тебе все как перевернули...
Пал Палыч, 29 января 2020 18:04
Может детский сад или больницу лучше оборудовать!!!
Аноним, 29 января 2020 18:07
Слов нету, одни слюни и те матершиные.
Аноним, 29 января 2020 18:08
"«Старшие и младшие» муниципальные служащие посидят на ткани и за сосновыми столами. Первому вице-мэру полагается авто за 1,5 млн рублей, чиновникам ранга пониже — за 1 млн."


А сколько каждому из них крепостных выдадут, конечно в строгой зависимости от "божественности"?
аноним, 29 января 2020 18:32
Вообще при их нормальной загруженности столы и стулья им не должны пригодиться!Видимо на обычных стульях сидушки протираются быстро!
венгерка, 29 января 2020 18:47
Нашему городу нужны мини-трактор для уборки тротуаров, а мы легковушки покупаем, чтобы заместителей каких-то возить...
Аноним, 29 января 2020 19:03
Что означает поговорка «не место красит человека, а человек — место»?
Не место красит человека, а человек — место — мнение о человеке, память о нем склаладываются по результатам его деятельности, а не в зависимости от занимаемой должности
Аноним, 29 января 2020 20:24
Сейчас место красят гастрабайтеры, а человек потом его протирает.
Аноним, 29 января 2020 23:02
"Сейчас место красят гастрабайтеры, а человек потом его протирает"

В соседней статье написано, что гастарбайтеров заехало в НСО почти 400тысяч! У некоторых стран армии меньше по численности. https://kurer-sreda.ru/2020/01/29/505869-iz-kitaya-i-uzbekistana-priexalo-bolshe-vsego-inostrancev-v-2019-godu-v-novosibirskuyu-oblast/comment-page-1#comment-1748811
Аноним, 29 января 2020 19:08
Умный и знающий человек полезен на любом месте.
Местный, 29 января 2020 19:29
Лучше наверное спецтехнику приобрести. А мэрии нужно планировать поездки, оптимизироваться, а не возить ж..ы, да еще заместителей.
Николай, 29 января 2020 19:43
Есть руководители, "любящие пилить сук, на котором сидят". Они уверовали, что их окружают глупые люди, которые не видят их чванства, не скромности. Недавно одного губернатора исключили из партии "Единая Россия" за поведение, порочащее высокое звание партийца (того самого, который заставил прыгать офицера МЧС, забывшего, что за этим унижением смотрят его подчинённые). Есть "золотое правило механики" для чиновников высокого ранга под названием"не высовывайся сильно, а то голову отшибут".
Аноним, 29 января 2020 20:30
Было такое правило.
Сейчас другие корпоративные традиции.
Типа, у меня должно быть круче, чем у соседа.
Иван, 29 января 2020 20:04
Есть еще наивные готовые целовать поезда?
И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися! И выстроил он корабль — не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.
— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.
— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.
Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет, да кормит генералов селедками.
Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!
Однако, и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!
М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил
Аноним, 29 января 2020 20:28
Да уж, генералов то сейчас поболе будет и генеральш тоже. Попробуй их прокорми. Вон прожиточный уже урезали.
Никита, 29 января 2020 22:56
Наивный, потому и урезали, чтобы генералы не голодали. А остальным по рюмке водки и пятаку серебра.
Поросёнок Пётр, 29 января 2020 23:12
Для наших любимых чиновников вообще ничего не жалко, что там за авто такие, всего за полтора миллиона? Зачем позориться? Предлагаю закупить Bentley и Maserati, что бы комфорт был и что бы ничего не отвлекало наших любимых чиновников от мыслей про Россию и служение народу, ну, а уж мы, ваши благодарные холопы, на следующих выборах обещаем все как один прийти и проголосовать за "Единую Россию" и царя нашего батюшку, незаменимого. Аминь.

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