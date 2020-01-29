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На 20 млн рублей обманули квартирные мошенники жителей снесенного дома в Красноярске

17:30 29.01.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Сейчас дело направили в суд для рассмотрения по существу.

На 20 млн рублей обманули квартирные мошенники жителей снесенного дома в Красноярске
Уголовное дело передано в суд

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств граждан при продаже квартир. Виктор Тарасов и Наталья Касумова обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, Тарасов организовал самовольное строительство многоквартирного дома по улице Кандагарской в Красноярске. В период с 1 июля по 12 августа 2014 года под видом заключения договора займа он похитил денежные средства одного из покупателей квартиры в сумме более 1 миллиона рублей.

Кроме того, в период с 1 января 2015 по 25 января 2018 года Тарасов совместно с Касумовой, являющейся руководителем агентства недвижимости, похитили денежные средства покупателей 24 квартир в том же доме на общую сумму свыше 19 миллионов рублей. Хищение денег осуществлялось под видом заключения с гражданами договоров купли-продажи долей в праве общей долевой собственности и договоров возмездного оказания услуг по выделению долей.

При этом по решению суда, принятому еще в 2016 году, в феврале 2019-го дом был снесен.

В качестве обеспечительных мер следователями наложен арест на 2 земельных участка Тарасова и земельный участок и автомобиль, принадлежащие Касумовой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следственный комитет РФ

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