Подсыпал снотворное 4-месячному сыну и жене житель Подмосковья. Мальчик умер от такой смеси из бутылочки

Отец принимал снотворное для успокоения и сна, рассказали следователям родственники погибшего ребенка. Подозреваемого в смерти мальчика задержали.

Малыш умер от острого отравления снотворным

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения 4-месячному ребенку смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан отец мальчика, сообщает СК РФ.

По предварительным данным следствия, 20 июля 2019 года в утреннее время отец покормил сына смесью из бутылочки. После этого с супругой ушел в другую комнату. Спустя некоторое время родители обнаружили мальчика без признаков жизни.

Согласно полученным результатам судебно-медицинской экспертизы, в бутылочке с остатками детского питания и банках из-под детского питания обнаружено снотворное средство. По результатам заключения комиссионной судебной экспертизы, смерть мальчика наступила в результате острого отравления снотворным веществом.

В ходе расследования допрошены свидетели из числа родственников ребенка, которые сообщили, что отец мальчика принимал снотворные препараты для успокоения и сна, а также подсыпал их супруге. Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствием буден решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.