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Подсыпал снотворное 4-месячному сыну и жене житель Подмосковья. Мальчик умер от такой смеси из бутылочки

18:00 29.01.2020 Фото: pixabay.com
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Отец принимал снотворное для успокоения и сна, рассказали следователям родственники погибшего ребенка. Подозреваемого в смерти мальчика задержали.

Подсыпал снотворное 4 месячному сыну и жене житель Подмосковья. Мальчик умер от такой смеси из бутылочки
Малыш умер от острого отравления снотворным

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения 4-месячному ребенку смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан отец мальчика, сообщает СК РФ.

По предварительным данным следствия, 20 июля 2019 года в утреннее время отец покормил сына смесью из бутылочки. После этого с супругой ушел в другую комнату. Спустя некоторое время родители обнаружили мальчика без признаков жизни.

Согласно полученным результатам судебно-медицинской экспертизы, в бутылочке с остатками детского питания и банках из-под детского питания обнаружено снотворное средство. По результатам заключения комиссионной судебной экспертизы, смерть мальчика наступила в результате острого отравления снотворным веществом.

В ходе расследования допрошены свидетели из числа родственников ребенка, которые сообщили, что отец мальчика принимал снотворные препараты для успокоения и сна, а также подсыпал их супруге. Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствием буден решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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От редакции

Ужас?

Аноним, 29 января 2020 19:07
Был у нас в Бердске похожий случай. (точнее два)Ребёнок оказался в реанимации. Как вы думаете какой была реакция правоохранителей - по одному ребёнку 100₽ штраф, по другому500₽

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