Спас собаку из ледяной воды и попал на видео мужчина в трусах в Астрахани

Мужчина в одних плавках зашел в ледяную воду и преодолел несколько метров, разгребая куски льда, схватил за шкирку пса.

Мужчина занимается моржеванием

Сегодня днем из покрытого льдом Золотого Затона в Астрахани случайный прохожий спас собаку: Александр Нешин при температуре воздуха около ноля разделся и проплыл в ледяной воде, чтобы помочь несчастному животному.

— Мы шли от «Даира» с дочерью, когда к нам подошла собака. Мы ее погладили, пес пошел с нами. У затона он спустился к воде, чтобы попить, но проводился под тонкий лед и сам не смог выбраться, — рассказал РИА «Волга» Александр.

На видео, которое снял и позже выложил в сеть его брат Сергей видно, как мужчина в одних плавках зашел в ледяную воду и преодолел несколько метров, разгребая куски льда, схватил за шкирку пса, который безуспешно пытался забраться на хрупкий ледяные обломки. После этого спаситель дотащил собаку до берега.

Александр также рассказал, что вовсе не увлекается моржеванием и в ледяную воду ныряет только на Крещение.

Источник: РИА Волга