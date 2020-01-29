Не подтвердились два случая коронавируса в Новосибирской области

По последним данным, в мире от коронавируса умерли более 130 человек

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова заявляет, что система здравоохранения региона готова к возможному осложнению эпидемической ситуации по коронавирусу.

«У нас сегодня было два пациента, которые прибыли из Китая, они были протестированы на коронавирус, результат отрицательный», — сказала она журналистам в среду.

Со своей стороны, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова сообщила, что к настоящему времени в Новосибирске проверены пассажиры 61 авиарейса из КНР — более 9 тыс. человек, лиц с признаками инфицирования новой коронавирусной инфекцией не выявлено.

«В настоящий момент на территории Новосибирской области случаев заболевания, подозрений на заболевание не выявлено», — сказала она.

Источник: Интерфакс