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Не подтвердились два случая коронавируса в Новосибирской области

17:32 29.01.2020 Фото: pixabay.com
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Двоих пациентов, прибывших из Китая, проверили на коронавирус.

Не подтвердились два случая коронавируса в Новосибирской области
По последним данным, в мире от коронавируса умерли более 130 человек

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова заявляет, что система здравоохранения региона готова к возможному осложнению эпидемической ситуации по коронавирусу.

«У нас сегодня было два пациента, которые прибыли из Китая, они были протестированы на коронавирус, результат отрицательный», — сказала она журналистам в среду.

Со своей стороны, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова сообщила, что к настоящему времени в Новосибирске проверены пассажиры 61 авиарейса из КНР — более 9 тыс. человек, лиц с признаками инфицирования новой коронавирусной инфекцией не выявлено.

«В настоящий момент на территории Новосибирской области случаев заболевания, подозрений на заболевание не выявлено», — сказала она.

Источник: Интерфакс

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