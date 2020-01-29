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Патриарх Кирилл: Бедность толкает российских женщин на суррогатное материнство

23:54 29.01.2020 Фото: pixabay.com
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Суррогатное материнство, во многих странах запрещенное законом, несет в себе смысловые подмены, влечет эксплуатацию женщин из незащищенных слоев населения и поощряет торговлю детьми, -считает патриарх.

Патриарх Кирилл: Бедность толкает российских женщин на суррогатное материнство
Суррогатное материнство, во многих странах запрещенно законом

Суррогатное материнство, во многих странах запрещенное законом, несет в себе смысловые подмены, влечет эксплуатацию женщин из незащищенных слоев населения и поощряет торговлю детьми. Такое мнение высказал 28 января патриарх Кирилл, выступая на VIII Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Данное явление, по его мнению — следствие огромного социального расслоения, ни одна обеспеченная женщина не станет вынашивать чужого ребенка. Бедность, социальная защищенность, коммерческий интерес требуют внимания общества к сомнительному с нравственной точки зрения практике, добавил патриарх.

Источник: РГ

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