Патриарх Кирилл: Бедность толкает российских женщин на суррогатное материнство

Суррогатное материнство, во многих странах запрещенное законом, несет в себе смысловые подмены, влечет эксплуатацию женщин из незащищенных слоев населения и поощряет торговлю детьми, -считает патриарх.

Суррогатное материнство, во многих странах запрещенно законом

Суррогатное материнство, во многих странах запрещенное законом, несет в себе смысловые подмены, влечет эксплуатацию женщин из незащищенных слоев населения и поощряет торговлю детьми. Такое мнение высказал 28 января патриарх Кирилл, выступая на VIII Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Данное явление, по его мнению — следствие огромного социального расслоения, ни одна обеспеченная женщина не станет вынашивать чужого ребенка. Бедность, социальная защищенность, коммерческий интерес требуют внимания общества к сомнительному с нравственной точки зрения практике, добавил патриарх.

Источник: РГ