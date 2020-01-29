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Новая инициатива: переименовать президента России в «верховного правителя»

19:20 29.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Как отметил пресс-секретарь главы государства Песков, пока на эту тему идут дискуссии. Путин «ничего не думает» о переименовании высшей должности в стране.

Новая инициатива: переименовать президента России в верховного правителя
Президент России Владимир Путин пока не высказался о переименовании президентской должности

У президента России Владимира Путина нет никакой позиции относительно идеи переименовать название должности главы государства и заменить его на «верховный правитель». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя озвученную ранее инициативу.

«Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива, — отметил он. — Президент Путин ничего не думает по этому поводу».

«В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии (рабочей группы по подготовке проекта поправок в Конституцию — прим. ТАСС) поступает очень много предложений, в этом, собственно, и заключается цель дискуссии — собрать мнения», — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что «глава государства выдвинул свою инициативу [о внесении поправок в Конституцию], и уже далее в абсолютно свободном режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера». «Потом в результате обсуждения, естественно, какие-то [идеи] будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, и отсюда появится уже искомый итог работы комиссии», — цитирует Пескова ТАСС.

Как сообщил ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменениям в Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, среди поступающих на рассмотрение группы идей — переименование должности главы государства на «верховный правитель». Такое предложение неоднократно звучало от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который считает, что нужно отказаться от иностранных заимствований в названиях государственных должностей в РФ.

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От редакции

Какое из названий вам больше нравится?

Аноним, 29 января 2020 19:29
лучше в верховного жреца или гуру, чтобы только на по жизненно. Как все это читать глупо и смешно, всем и так понятно для чего идет эта возня. Вот и Белоруссию раком ставят по той же причине.
Иван, 29 января 2020 19:56
А как быть со словами инфляция,кэш-бэк,тренд,4G 5G,девелопер, таргет,мэр,инсайдер,супермаркет,мессенджер,вице мэр,имидж,барбер шоп,боди,легинсы,хот-дог, панкейк,бренд,аутсорсинг,дефолт,диверсификация,инвестор,лизинг,менеджер,стартап,пиар,фрилансер,допинг,провайдер?А здесь нужно отказаться от иностранных заимствований?
Аноним, 29 января 2020 20:01
Можно переписать с Ким Чен Ына,там все кратко и емко...
аксакал, 29 января 2020 20:18
У нас уже был верховный правитель Россиии - Колчак А.В. Расстрелян большевиками 7 февраля 1920 года.

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