Неизвестный в маске Гая Фокса с ножом пришел грабить банк и попал на видео в Чебоксарах

На записи с камер наружного наблюдения видно, как грабитель берет за руку кассира и уводит ее. Как сообщили в полиции, довести задуманное до конца злоумышленник не смог «по независящим от него причинам».

Полиция устанавливает личность злоумышленника, попытавшегося похитить деньги из отделения банка

Около 13 часов 28 января в отделении банка по проспекту М. Горького, 19 в Чебоксарах злоумышленник, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у кассира денег. По независящим от него обстоятельствам, мужчина не смог довести задуманное до конца и покинул помещение.

В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника и просит всех, кто располагает информацией об этом человеке, сообщить в отдел МВД, сообщили в пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как мужчина в черной одежде и белой маске Гая Фокса, не спеша, заходит в банк, хватает одну из сотрудниц за руку и куда-то ее уводит.

Видео ГУ МВД по ЧР