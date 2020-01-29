Неизвестный в маске Гая Фокса с ножом пришел грабить банк и попал на видео в Чебоксарах

Около 13 часов 28 января в отделении банка по проспекту М. Горького, 19 в Чебоксарах злоумышленник, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у кассира денег. По независящим от него обстоятельствам, мужчина не смог довести задуманное до конца и покинул помещение.
В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника и просит всех, кто располагает информацией об этом человеке, сообщить в отдел МВД, сообщили в пресс-служба МВД по Чувашской Республике.
На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как мужчина в черной одежде и белой маске Гая Фокса, не спеша, заходит в банк, хватает одну из сотрудниц за руку и куда-то ее уводит.
Видео ГУ МВД по ЧР