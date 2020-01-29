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Путин приказал минимизировать смертность от коронавируса

20:48 29.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент напомнил, что российское правительство уже выработало ряд превентивных мер по нераспространению этого вируса в России. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались.

Путин приказал минимизировать смертность от коронавируса
Президент провел совещание по распространению коронавируса в России

Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом он заявил на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса в России, сообщается на сайте Кремля.

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал Путин.

«Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос — насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы», — подчеркнул он.

Говоря о ситуации в Китае, Путин отметил, что уже зафиксировано много случаев летальных исходов. Он напомнил, что российское правительство уже выработало ряд превентивных мер по нераспространению этого вируса в России. На встрече, в которой приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова, российский лидер попросил доложить о том, как складывается ситуация с противодействием этому вирусу в России.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Малайзии, Австралии, США, Канаде, Франции и Германии.

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От редакции

Вирус придет в Россию?

Гость, 29 января 2020 20:59
Ооооооо Великий По.. приказано-сделано.
Иван, 29 января 2020 22:13
Как хорошо минимизировать то чего нет.
Аноним, 29 января 2020 22:33
Ну всё. Раз приказал минимизировать - значит пиши пропало. Полроссии теперь передохнет от этого вируса. Иначе у нас путинские приказы не заканчиваются.
Аноним, 29 января 2020 22:52
У них очень богатый опыт и по здравоохранению и по продолжительности жизни и даже с поддержкой рождаемости.
Надеюсь, что просто истерия с этой пневмонией
Аноним, 29 января 2020 22:59
А Путин не в курсе, что в Бердске пневмония этой зимой затронула как минимум каждого седьмого ребёнка? И никто ничего не публиковал.
А он вообще в курсе, что в Бердске в муниципальных больницах для диагностики лёгочных заболеваний используют аппарат сделанный в ссср? Кто он этот Путин?
Аноним, 29 января 2020 23:11
Если вирус к нам придёт, то России сразу кабздец. Это при условии, если водка окажется вполне себе антидотом. Во всех других случаях миллионы человек обречены (с нашим то уровнем медицины)
Аноним, 29 января 2020 23:44
Уточню ))) Если водка не спасёт от короновируса, то Россия вымрет через месяц. ВСЯ! Финита ля комедия

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