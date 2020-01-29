Имущества почти на 3 млрд рублей нашел у премьера Мишустина ФБК Навального

Доход супруги премьера значительно больше, чем у мужа: в 2018 г. ею задекларировано 47,7 млн руб., а Мишустиным – 19 млн руб. Их общий доход за последние 10 лет, согласно декларациям, составил почти 1,1 млрд руб., из которых 800 млн получила его жена.

Михаил Мишустин занял пост премьер-минстра 15 января 2020 года, перейдя из ФНС

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.

Крупнейшим из перечисленных в его расследовании объектов является земельный участок в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе общей площадью 2,6 га, который Навальный оценил в 1,5 млрд руб. Часть участка площадью 0,55 га с расположенным на нем домом в 861 кв. м ранее указывалась в декларациях Мишустина – коттедж с теми же параметрами был записан на его несовершеннолетних детей в равных долях. Первым про владения Мишустина в коттеджном поселке «Коттон Вэй» рассказало издание «Проект», оно выяснило, что вместо детей в выписках Росреестра (есть также у «Ведомостей») в графе «правообладатель» теперь указана «Российская Федерация». Издание «Открытые медиа» проверило соседние участки и утверждает, что некоторые из их частей ранее были оформлены на отца Мишустина Владимира и сестру премьера Наталию Стенину. Навальный, ссылаясь на выписки Росреестра, считает, что Стенина получила там землю по договору дарения от бизнесмена Александра Удодова, хотя сейчас правообладателем также указана РФ.

По данным «Ведомостей», Удодов и Стенина числились партнерами в пяти фирмах. Всего их у Удодова более двух десятков с общими активами на 21 млрд руб., из которых доля самого предпринимателя – около 80%. Крупнейшие из них – ООО «Сторк» (управляет недвижимостью, активы – 7,9 млрд руб.), ООО «Грибная радуга» (выращивает шампиньоны в Курской области, активы – 4,3 млрд руб.) и ООО «ГДЦ Энерджи групп» (занимается дата-центрами, активы – 3,9 млрд руб.). Удодов вместе с Мишустиным играет в хоккейной команде «Спортима», писал в 2011 г. «Коммерсантъ». О близости к Мишустину говорит и их совместная работа в инвестбанке UFG. Можно предположить, что Удодов с Мишустиным дружны семьями: их жены вместе создавали танцевальную школу DecaDance на Рублевке. В 2011 г. Удодов упоминался газетой «Коммерсантъ» в связи с расследованием уголовного дела о махинациях с возвратом НДС на 1,87 млрд руб.

Другие перечисленные в расследовании ФБК объекты – это дом площадью 925 кв. м на участке в 25 соток в коттеджном поселке «Агалоров эстейт» (оценка ФБК – 400 млн руб.) и квартира в 170 кв. м в жилом комплексе «Найтсбридж парк» (оценка ФБК – 200 млн руб.), о которых ранее рассказывала Русская служба BBC со ссылкой на данные налоговой службы. В выписках из Росреестра имя Стениной скрыто, вместо нее также указана «Российская Федерация». Но в закрытой базе ФНС собственность относится к налогооблагаемому имуществу Наталии Стениной, утверждала BBC. Навальный опубликовал выписку из Росреестра, в которой имя Стениной еще не было скрыто. Еще один участок, который упоминается в расследовании, – 25 соток в Истринском районе (оценка ФБК – 30 млн руб.), также подаренный Удодовым Стениной.

Еще один крупный объект связан с совместным бизнесом Стениной, Удодова и известного ресторатора Аркадия Новикова – это здание площадью 2200 кв. м на Тверском бульваре, где раньше располагался ресторан «Недальний Восток». Оно принадлежит ООО «Гарантия», сообщала ранее BBC и следует из опубликованной на сайте Навального выписки из Росреестра. Наталье Стениной принадлежит 25% компании ООО «Гарантия», следует из данных СПАРК, эту долю Навальный оценил в 250 млн руб.

«Наталия Стенина активно выступает соучредителем некоммерческих организаций, в которых логичнее смотрелась бы фамилия самого Михаила Мишустина», – отмечала ВВС. Схожий вывод делает и ФБК, ссылаясь в качестве примера на хоккейный клуб «Спортима», в котором играл Мишустин, а Стенина и Удодов, по данным СПАРК, числились соучредителями.

Квартиры на 3-й Фрунзенской улице в районе Хамовники, собственниками которых Навальный называет сыновей Мишустина, ранее принадлежали фирме Александра Удодова «ИСТКОМ», следует из опубликованных выписок. Однако в 2018 г., когда сыновья уже стали совершеннолетними и данные по ним не обнародовались в официальной декларации чиновника, Удодов передал их по договору купли-продажи Аркадию Новикову, а тот – Александру и Алексею Мишустиным. Рыночную стоимость этих квартир ФБК оценивает в 360 млн руб.

В нынешних версиях выписок имена сыновей Мишустина также скрыты – вместо них указана «Российская Федерация», утверждает ФБК.

«Ведомости» направили запрос и ожидают комментария пресс-службы главы правительства.

Михаил Мишустин был назначен на должность премьер-министра 16 января. В 90-х он возглавлял ЗАО «Международный компьютерный клуб». Однако деятельность МКК носила преимущественно не коммерческий, а общественный характер – проведение компьютерного форума и других проектов по информатизации и формированию цивилизованного компьютерного рынка в России. Как следствие, обороты фирмы были небольшие: с 1998 по 2014 г., когда МКК закрыли, годовая выручка клуба не превышала 8,2 млн руб., а чистая ежегодная прибыль была в среднем около 250 000 руб. В 1998 г. Мишустин стал замминистра по налогам и сборам, а в 2004 г., после ликвидации этого министерства, возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В декабре 2006 г. Мишустин возглавил специальное агентство, которое занялось реализацией одного из самых амбициозных проектов тогдашнего министра экономического развития Германа Грефа – созданием особых экономических зон. При руководителе Мишустине РосОЭС были открыты первые экономические зоны – в Татарстане, Дубне и Зеленограде. Уйдя с госслужбы в 2008 г., Мишустин перешел на работу в инвестбанк – он стал президентом группы компаний UFG Asset Management. Там он в 2009 г. заработал около 79 млн руб., писали «Ведомости» со ссылкой на ответ налоговиков. Однако уже в 2010 г. снова стал чиновником – возглавил ФНС.

Супруга премьера Владлена Мишустина, по данным СПАРК, с 2013 г. не связана с бизнесом. Ранее она владела 50% «Международного компьютерного клуба», а также долей в 11% в фирме ООО «Инсис» (среднегодовая прибыль с 1998 г. – 2,5 млн руб.), которую, по данным СПАРК, она продала в 2000-х гг. офшору с Британских Виргинских островов. Также Мишустина работала вместе с мужем в UFG и получала там зарплату в 5 млн руб., писали «Ведомости». Кроме того, на нее было зарегистрировано ИП, данных о деятельности которого «Ведомостям» в открытых источниках найти не удалось.

Но доход Владлены Мишустиной значительно больше, чем у мужа: в 2018 г. ею задекларировано 47,7 млн руб., а Михаилом Мишустиным – 19 млн руб. Их общий доход за последние десять лет, согласно официальным декларациям Мишустина, составил почти 1,1 млрд руб., из которых 800 млн получила его супруга. Ранее «Коммерсантъ» объяснял это тем, что Мишустина получила средства за счет продажи неких активов и дальнейшего размещения денег на депозитах.

Согласно официальным декларациям, супруги Мишустины не владеют недвижимостью, а лишь пользуются служебной квартирой площадью 141,6 кв. м, расположенной на ул. Трехгорный Вал в Москве. Ее стоимость ФБК оценил в 40 млн руб.